Minister Czarnek priorytetowo traktuje jeden przedmiot. Mowa o wychowaniu do życia w rodzinie

Podczas Ogólnopolskiego Kongresu Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie zorganizowanym w Częstochowie, minister Czarnek podkreślał, że "wychowanie do życia w rodzinie będzie kierunkiem priorytetowym w roku szkolnym 2021/2022". Polityk podkreślał, że zależy mu, żeby nauczyciele tego przedmiotu, zyskali jak najwyższą rangę.

Co roku - najczęściej w czasie wakacji - szef resortu edukacji ogłasza podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej na nowy rok szkolny. Przemysław Czarnek uważa, że społeczeństwo dotyka duży kryzys światopoglądowy i należy przede wszystkim edukować uczniów w kwestiach tradycyjnych wartości. Z politykiem nie zgadzają się nawet prawicowi publicyści.

Akcja indoktrynacja?

Minister Czarnek w swoim wystąpieniu dał do zrozumienia, że zależy mu, żeby polscy uczniowie wychowywali się w tradycyjnej, katolickiej narracji:

- W rozporządzeniu z kolei innym, dotyczącym kształcenia nauczycieli wprowadzamy takie zmiany, które spowodują, że powstanie 10 bardzo silnych ośrodków w Polsce, w których nauczyciele będą mogli kształcić się właśnie i uzyskiwać uprawnienia nauczyciela wychowania do życia w rodzinie. Będą mogli dokształcać się, będą mogli uzyskiwać dodatkową wiedzę w tym zakresie w oparciu o nowe podstawy programowe, nowe odkrycia w tej dziedzinie i zdobycze nauki - przekonuje Czarnek.

Czy to na pewno priorytet?

- Dwa lata pandemii, luki w edukacji, zmęczenie materiału, ale dla ministra Czarnka priorytetem na rok 2021/22 nie będzie nadrobienie braków, wzmocnienie mentalne uczniów, ale… Wychowanie do Życia w Rodzinie.

