Oto prawdziwy powód nieobecności Meghan na pogrzebie Filipa? Winna ma być księżna Kate

Pogrzeb Filipa bez Meghan Markle

Choć królowa podeszła do tematu spokojnie i wydała oświadczenie mające koncyliacyjny wydźwięk, nie doszło do przełomu w jej relacjach z wnukiem i jego żoną.

Pogrzeb 99-letniego księcia Edynburga mógł być okazją do szczerej rozmowy i wypracowania kompromisu. Niestety, książę Harry pojawił się w Wielkiej Brytanii sam. Podobno planował bardzo szybki powrót do Stanów, jednak po rozmowie ze starszym bratem – Williamem – zmienił zdanie. Tymczasem za oceanem została jego ciężarna żona.

Meghan Markle drugie dziecko urodzi prawdopodobnie na początku czerwca. To właśnie zaawansowana ciąża jest oficjalnym powodem jej nieobecności na pogrzebie księcia Filipa. Jednak według doniesień tabloidu "In Touch" prawdziwa przyczyna jest zupełnie inna i może zszokować wielbicieli monarchii brytyjskiej.

Księżna Kate nie chciała Meghan na pogrzebie?

O nieobecność Markle miała bowiem zadbać ulubienica poddanych – księżna Kate! Informator "In Touch" twierdzi, że to żona księcia Williama lobbowała, by nazwisko Markle nie znalazło się na, liczącej 30 osób, liście żałobników.