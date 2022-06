Miriam Shaded skończyła 36 lat. Jej wypowiedzi o islamie wywoływały kontrowersje

- Islam jest niezgodny z polską konstytucją. Mamy wolność wyznania i religii, ale islam nie daje tej wolności wyznawcom i niewiernym. Jeśli ktoś jest odstępcą od wiary, to grozi mu śmierć. Jeśli ktoś jest niewiernym, to są wersy Koranu nawołujące do walki z niewiernymi oraz do mordów - podkreślała w wypowiedzi dla TVN24.