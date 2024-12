"Misiu Rysiu". Damięcka żegna Stanisława Tyma

To właśnie na niej znalazł się portret Stanisława Tyma, z dorysowanymi uszami misia. Nie stało się tak oczywiście bez powodu. Tym kilkukrotnie wcielał się w rolę Ryszarda Ochódzkiego, zwanego Misiem, w filmach: "Miś", "Rozmowy kontrolowane" oraz "Ryś".

"Popłynął w ostatni rejs", "Misiu Rysiu" - możemy przeczytać w komentarzach pod postem Matyldy Damięckiej, w których fani aktora nawiązują do jego kultowych ról.

W tym samym roku aktor wycofał się z życia publicznego. W walce z ciężką chorobą wspierała go żona Anna Tym, również aktorka. Kilka miesięcy temu pojawił się na premierze sztuki "Ciemny grylaż" w warszawskim Och-Teatrze. Było to jego pierwsze wystąpienie publiczne od dawna. Poruszał się wówczas przy pomocy chodzika.

Pokazała mem z okazji 11 listopada. Przykre, co wysyłali jej internauci

Pokazała mem z okazji 11 listopada. Przykre, co wysyłali jej internauci

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!