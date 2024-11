Nowe grafiki Damięckiej. "Nie musisz kochać rządu"

Artystka nie byłaby sobą, gdyby nie zamieściła posta z okazji Święta Niepodległości. W serii opublikowanych grafik przewija się motyw podzielonego kraju, dwóch obozów, które powinny się zjednoczyć. Damięcka zaznaczyła ponadto, że miłość do kraju nie równa się miłości do rządu, ale jednocześnie nadmieniła, że polityka dotyczy każdego z nas.

"Nie musisz należeć do klubu wyznawców, ale polityka ciebie dotyczy, czy tego chcesz czy nie. Żeby kochać swój kraj, nie musisz kochać rządu, ani wieszać nad łóżkiem plakatu żadnego z polityków. Politycy pracują dla ciebie, nie na odwrót. Są reprezentacją twoich interesów w procesie dysponowania budżetem, na który ty wspólnie z innymi obywatelami się składasz. Nie miejscem polityka jest decydowanie o twoim prawie do twojego ciała i duszy" – zaznaczyła Matylda Damięcka.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!