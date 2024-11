Pokazała wiadomości od internautów. Tak zareagowali na ostatnie grafiki

W Święto Niepodległości Matylda Damięcka zwróciła uwagę na fakt, że patriotyzm nie jest równoznaczny z poparciem dla rządzących. Podkreśliła, że miłość do ojczyzny nie musi oznaczać miłości do jej przywódców.

Internauci nie kryli zachwytu nad jej zdolnością do trafnego komentowania bieżących wydarzeń za pomocą sztuki. W poście pojawiło się coś jeszcze. Otóż Matylda Damięcka opublikowała popularnego mema , na którym pokazane są zdjęcia korków z różnych miast na świecie z dopiskiem: "Cały świat z Polakami".

Okazuje się, że nie każdy zrozumiał ten żart, o czym świadczą wiadomości, które twórczyni otrzymała od internautów. "Naprawdę cieszysz się z 'gestu' Moskwy?", "Czy ktoś ci wytłumaczył, o co chodzi w tej wojnie?", "Skasuj to może lepiej".

Pod najnowszym postem Damięckiej od razu posypały się komentarze, które odnosiły się do niewybrednych wiadomości. To tylko niektóre z nich:

