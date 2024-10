"Choose your winner (ang. Wybierz swojego zwycięzcę)" - napisała Marta Barczok pod najnowszym postem na swoim profilu na Instagramie, gdzie zamieściła krótki filmik, na którym widzimy, jak tańczy przed meczem Polska-Portugalia.

To ją pierwszą okrzyknęli "Miss Euro". Co robi dzisiaj?

To ją pierwszą okrzyknęli "Miss Euro". Co robi dzisiaj?

- Mój mąż bardzo często jeździ na mecze reprezentacji, zaraził mnie tą pasją. Już w październiku zaczęliśmy planowanie tego wyjazdu, chcieliśmy zobaczyć na żywo ze stadionów wszystkie mecze naszej kadry na Euro. Postanowiliśmy więc połączyć to z naszymi wakacjami i przy okazji zwiedzić Francję. Wydaje mi się, że nic w tym nadzwyczajnego - tłumaczyła w wywiadzie dla "Piłki Nożnej" w tym samym roku.

Choć później zrobiło się o niej nieco ciszej, w 2024 roku znów zdobyła spore zainteresowanie mediów. Barczok pojawiła się na Euro 2024 w Niemczech, gdzie została zauważona przez zagranicznych dziennikarzy, a dokładnie przez reporterów brytyjskiego dziennika "The Sun". To oni określili ją w swoich artykułach "najgorętszą fanką reprezentacji Polski", a nawet "najgorętszą fanką piłki nożnej na Euro 2024".

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!