To ją pierwszą okrzyknęli "Miss Euro". Co robi dzisiaj?

Euro to nie tylko wielkie święto futbolu i popis gry największych piłkarskich gwiazd krajów Europy. To także okazja dla wielu mniej znanych i początkujących modelek, by zabłysnąć w wielkim świecie. Taką szansę miała - i dobrze wykorzystała - Natalia Siwiec, która została "wypatrzona" na trybunach stadionu podczas Euro 2012. Choć uwagę zwróciła jej wyjątkowa uroda i każdy myślał, że "pięć minut" sławy celebrytki potrwa bardzo krótko, ona od niemalże dekady nadal jest obecna w show-biznesie.