Opozda na wakacjach. Nosi bikini do góry nogami

Joanna Opozda podróżuje na tyle, na ile jest to możliwe z dwuletnim dzieckiem. W styczniu poleciała do Paryża i od tego czasu nie była nigdzie za granicą. Teraz wreszcie doczekała się letnich wakacji. Za cel obrała sobie Włochy. I choć zaliczyła przystanek w Rzymie, to aktualnie wygrzewa się na wybrzeżu.