Nie można oderwać oczu. Opozda znów zachwyciła

Koloseum, Forum Romanum, Campo di’ Fiori czy Fontanna di Trevi to tylko kilka perełek architektury, które można podziwiać w Rzymie. Joanna Opozda znalazła chwilę czasu, żeby zwiedzić to zabytkowe miasto. Kadrami z podróży podzieliła się w sieci.

Aktorka nie może narzekać na brak obowiązków. Po zejściu z planu filmowego w całości poświęca się opiece nad synem, 2-letnim Vincentem. Na początku tego roku wybrała się z nim do Paryża. W końcu przyszedł czas na Włochy. Włoskie wakacje najwyraźniej służą, co widać na zdjęciach.

Joanna podzieliła się efektami najnowszej sesji zdjęciowej. Zapozowała na tle słynnej Fontanny di Trevi. Postawiła na zmysłową stylizację, od której nie można oderwać wzroku. Góra to dopasowane body z najnowszej kolekcji Jennifer Lopez inspirowanej Włochami.

Cytrynowy wzór i delikatne falbany tylko dodają im uroku. Dół to prześwitująca spódnica z falbanami w kolorze zbliżonym do body. Aktorka zrezygnowała z dodatków na rzecz delikatnego i nierzucającego się w oczy naszyjnika, który współgra z jej karnacją. To definicja współczesnego romantyzmu.