Nie mniejsze emocje budzi co roku Gala Dyplomowa Instytutu Ubioru. Wydarzenie to odbywa się od 1995 roku i jest imprezą promującą dyplomantów Instytutu Ubioru, wywodzącego się z najstarszego i najbardziej prestiżowego w uczelni Wydziału Tkaniny i Ubioru. Przez lata Gala zyskała niezwykłą oprawę – dzisiaj to wizualny spektakl prezentujący dyplomy młodych projektantów na profesjonalnym wybiegu w Centrum Promocji Mody ASP. Kilkadziesiąt reflektorów i rzutników, wielkoformatowe ekrany, dwudziestometrowy wybieg ze ścieżką multimedialną – to wszystko pozwala na zaprezentowanie dyplomów w formie pokazów na najwyższym światowym poziomie.