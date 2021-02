Młynarska do Morawieckiego: "Dziadu, zrobiłeś mi dzień!"

Młynarska do Morawieckiego

Odpowiedź feministki była bardzo krótka, acz dosadna: "Dziadu, zrobiłeś mi dzień!". I dodała numer, pod który mogą dzwonić kobiety decydujące się na aborcję. W komentarzach pod postem zawrzało. "Mnie to przestało śmieszyć, mnie to wk…", "Morawiecki, dziadersie, zapomniałeś dodać, że inne kraje na świecie będą brały z nas przykład", "Zalegalizuj tortury. Uznaj, że potencjalne ofiary mają prawo się bać", Najwięcej do powiedzenia mają chłopy. Już zacierają rączki, bo mogą kobietom urządzić świat" – to tylko kilka z nich.