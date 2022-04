Mobilny Gabinet Medyczny dla Polek. Teraz cytologię wykonasz szybko i bezproblemowo

W Europie co 18 minut z powodu raka szyjki macicy umiera jedna kobieta. Co roku pół miliona kobiet słyszy przerażającą diagnozę – rak szyjki macicy, z czego ok. 3 500 Polek. Połowa z nich nigdy nie wyzdrowieje, bo zbyt późno zgłosiła się do lekarza. W dniach 4 i 5 kwietnia pod siedzibą Wirtualnej Polski przy ul. Żwirki i Wigury 16, Polki będą mogły wykonać bezpłatnie profilaktyczne badania cytologiczne.