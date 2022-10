Moc kobiecej intuicji w nowej kampanii PUMA

Droga do pełnego zaufania swojej intuicji potrafi być długa, ale najnowsza kampania She Moves Us pokazuje, że warto jest słuchać tego wewnętrznego głosu. Wiedzą już o tym lokalne ambasadorki PUMA, zachęcając kobiety do życia w zgodzie ze sobą oraz do korzystania z tej sekretnej broni na co dzień.