Mocny wpis Racewicz po śmierci 8-latka. Poruszające słowa

W komentarzach pojawiły się jednak zarzuty pod adresem dziennikarki o zwracającą się do Boga formę wpisu. "Proszę nie bluźnić przeciwko Bogu. To nie on skrzywdził dziecko tylko zwyrodnialec!" - można przeczytać pod postem. "To nie bluźnierstwo, to pytania i wątpliwości które ma zarówno człowiek wierzący i niewierzący" - odpowiedziała inna osoba.