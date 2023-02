Bez względu na to, czy dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z siatkówką, czy już od dłuższego czasu odnosisz sukcesy w tej dyscyplinie – odpowiednie obuwie to podstawa. Jakie buty do siatkówki wybrać? Podpowiadamy.

Jakie buty do siatkówki wybrać? Najważniejsze cechy sportowych modeli

Jesteś ciekawa, jak dobrać buty do siatkówki damskie? W trakcie zakupu zwróć uwagę na takie cechy obuwia sportowego jak:

– wysokość cholewki,

– wykonanie,

– poziom amortyzacji i stabilizacji,

– waga,

– wygląd.

Możesz także zainspirować się obuwiem wybieranym przez profesjonalistki. Jakie buty noszą polskie siatkarki? Przykładowo Zuzanna Górecka wybiera obuwie z niską cholewką, a Magdalena Stysiak stawia na damskie buty do siatkówki z długim językiem.

Buty do siatkówki damskie – wysokie czy niskie?

Jakie buty do siatkówki wybrać – wysokie czy niskie? Odpowiedź brzmi: to zależy. Uniwersalnym wyborem są zdecydowanie modele z tradycyjną cholewką, które są także lekkie i nie wpływają na dynamikę podczas meczu. Buty do siatkówki z niską cholewką są chętnie wybierane zarówno przez amatorki, jak i profesjonalistki.

Z kolei buty do siatkówki damskie wysokie są jednym z najlepszych sposobów na zapewnienie ochrony stawom skokowym. Dzięki usztywnieniu gwarantują doskonałą amortyzację, przez co powinny być wybierane przez dziewczyny, które trenują przynajmniej kilka razy w tygodniu. W przypadku początkujących kobiet buty do siatkówki damskie za kostkę mogą okazać się za ciężkie i obniżać dynamikę.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Nowy trener kadry w siatkówce. "Widać, że ma pomysł"

Materiał butów sportowych damskich – z czego są wykonane modele do siatkówki?

Kolejnym krokiem jest dobranie odpowiedniego materiału sportowych butów damskich. Modele do siatkówki, z uwagi na konieczność zapewnienia jak największej lekkości, powstają najczęściej z przewiewnej siateczki i skóry syntetycznej. Takie połączenie gwarantuje nie tylko komfort w trakcie gry, ale także przedłuża trwałość obuwia.

Co jeszcze sprawdzić, wybierając damskie buty do siatkówki?

Nie bez znaczenia jest także amortyzacja i stabilizacja damskich butów do siatkówki. To właśnie one chronią przed kontuzjami, absorbując siłę uderzenia w trakcie lądowania oraz gwarantując optymalną przyczepność do powierzchni boiska. W tej kwestii nie warto iść na kompromisy. Eksperci są zgodni – ich optymalny poziom to podstawa w butach do siatkówki damskich, a pod uwagę należy wziąć przede wszystkim wagę i wzrost użytkowniczki.

Oznacza to, że lżejsze i niższe dziewczyny powinny wybierać dynamiczne damskie buty do siatkówki o lepszej stabilizacji, podczas gdy wyższym kobietom poleca się zakup obuwia zapewniającego duży poziom i amortyzacji, i stabilizacji.

Na zakończenie dobierz idealny design obuwia. Tu masz pełną dowolność i możesz postawić zarówno na uniwersalność, jak i mocne kolory. Jeśli jesteś fanką klasyki, to zdecyduj się na buty do siatkówki damskie czarne albo białe, np. jak Joanna Wołosz i Olivia Różański. Z kolei miłośniczkom oryginalności z pewnością spodobają się różowe modele w stylu Malwiny Smarzek-Godek.

Autorka jest ekspertką serwisu Domodi.pl

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!