Młoda i jędrna skóra naturalnie. Bierzemy pod lupę nowe serum z retinolem od Pure by Clochee

Redukuje zmarszczki, redukuje przebarwienia, zapewnia skórze napięcie i jędrność. Retinol to prawdziwy eliksir młodości! Znajdziemy go m.in. w nowym serum na noc 4EVER YOUNG od Pure by Clochee. Sprawdziliśmy, co potrafi ten innowacyjny kosmetyk.

Jędrna, promienna skóra na długie lata to marzenie każdej kobiety. We wczesnej młodości traktowałyśmy ten przywilej jak coś oczywistego, często zapominając o takich podstawowych potrzebach skóry jak ochrona UV czy nawilżenie. Zaniedbywanie codziennych rytuałów pielęgnacyjnych w młodym wieku wydaje się niewielkim urodowym grzechem, jednak w rzeczywistości wszystko, co robimy – lub czego nie robimy – dla skóry, ma swoje konsekwencje w dojrzałym wieku.

Choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy, procesy starzenia zaczynają się już po 25. roku życia. Wtedy zaczyna słabnąć produkcja kolagenu, który stanowi naturalną podporę dla naszej skóry. Dzięki niej jest ona jędrna, gładka i odpowiednio napięta. Słabnące procesy warto stymulować od zewnątrz, ponieważ niezdrowy tryb życia i brak odpowiedniej troski o skórę mogą sprawić, że oznaki starzenia zaczną być widoczne znacznie szybciej.

Na szczęście istnieje wiele składników, które są w stanie cofnąć czas i zregenerować skórę tak, żeby znowu zachwycała pięknym, młodzieńczym wyglądem. Jednym z nich jest retinol – składnik nowego serum na noc 4EVER YOUNG od marki Pure by Clochee. Produkt wyróżnia innowacyjna postać retinolu – retinol liposomalny. Jego zastosowanie to także zasługa współpracy marki Clochee z Izą Skórką (@blindsapphire) – studentką medycyny i beauty influencerką, która każdego dnia dzieli się ze swoimi odbiorcami pokaźną ilością rzetelnej wiedzy na temat zdrowej skóry. Jeżeli Iza maczała palce w retinolu od Pure by Clochee, to możemy mieć pewność, że w nasze ręce trafia niezawodny kosmetyk o skutecznym, sprawdzonym działaniu.

Retinol – źródło młodości i pięknego wyglądu

O retinolu jest głośno w środowisku kosmetycznym od dawna – i trudno się dziwić! Udowodniono naukowo, że retinol jest najbardziej efektywnym składnikiem w kuracjach anti-aging, ponieważ dociera do głębszych warstw skóry, gwarantując tym samym kompleksową pielęgnację i zaawansowaną stymulację. Pod tą tajemniczą nazwą kryje się cząsteczka witaminy A, należąca do parasolowej grupy retinoidów. W kosmetyce możemy spotkać różne formy tej substancji – każda z nich charakteryzuje się nieco innym sposobem działania.

Retinoidy doskonale radzą sobie ze zmianami trądzikowymi, zmarszczkami, przebarwieniami, a także z szarą cerą, pozbawioną energii i jędrności. Dodatkowo stosowanie retinoidów zwiększa produkcję kolagenu i znacząco poprawia elastyczność skóry. To prawdziwy eliksir piękna i młodości!

Pure by Clochee x blindsapphire. Z miłości do pięknej, zdrowej skóry

Serum na noc 4EVER YOUNG od Pure by Clochee to produkt, który powstał z połączenia pasji, wiedzy i poszanowania natury. Marka Pure by Clochee zaprosiła do współpracy Izę Skórkę, która od lat bierze pod lupę popularne produkty i składniki kosmetyczne, a także szerzy wiedzę na temat prawidłowej pielęgnacji skóry w każdym wieku. Kosmetyk stworzony przez Pure by Clochee oraz Izę łączy w sobie moc składników naturalnego pochodzenia z siłą czystego retinolu, który kompleksowo "odnawia" skórę, przywraca jej sprężystość, blask i młodzieńczy wygląd. Co ważne, produkt jest przeznaczony do każdego rodzaju skóry (wyjątek stanowi zły stan bariery hydrolipidowej, w tym AZS czy dermatozy).

W składzie serum znajdziemy 0,2 proc. czystego retinolu w 2-procentowym kompleksie retinolowym oraz 97,8 proc. składników pochodzenia naturalnego. Wspomniana wcześniej liposomalna postać retinolu ma wiele zalet. Stabilizuje retinol (działanie to wspomaga również naturalna witamina E oraz fakt zamknięcia serum w opakowaniu typu airless), pozwala na jego stopniowe uwalnianie w komórkach skóry zapewniając skuteczność działania, ale, co niesamowicie ważne, postać ta znacząco ogranicza skutki uboczne, które mogą pojawić się w trakcie stosowania retinolu: przesuszenie, zaczerwienie, podrażnienie, łuszczenie skóry. Kosmetyk nie ma zapachu, dzięki czemu nie stwarza dodatkowego ryzyka podrażnień i reakcji uczuleniowych. Wystarczy ziarnko grochu, czyli jedna pompka produktu na noc, żeby skóra nabrała zdrowego kolorytu, stała się jędrna, gładka i odzyskała młodzieńczy blask. Aktywny retinol wygładza zmarszczki, opóźnia ich powstawanie, pielęgnuje i wzmacnia strukturę skóry, ale również świetnie radzi sobie z niedoskonałościami i wspomaga pielęgnację skóry trądzikowej.

Serum 4EVER YOUNG od Pure by Clochee to produkt o wszechstronnym działaniu, po który mogą sięgać osoby w każdym wieku. Należy pamiętać, że retinolu nie powinny stosować kobiety w ciąży i karmiące piersią. Przy kuracji tą wszechstronną substancją aktywną konieczne jest stosowanie kremu z wysokim filtrem (minimum SPF 30, najlepiej SPF 50), dobre nawilżanie skóry oraz jej regeneracja, np. z wykorzystaniem ceramidów.

Ten wyjątkowy produkt powstał z miłości do pięknej skóry, a czuła pielęgnacja, jaką zapewnia jej każdego dnia, jest tego najlepszym dowodem. Stosuj go codziennie (po zakończeniu procesu retynizacji, czyli po przyzwyczajeniu skóry do retinolu) przed snem, a rano powitasz gładką skórę o pięknym, zdrowym blasku.