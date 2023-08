Modne i ciepłe swetry damskie. Te modele są dobrym wyborem na każdy sezon jesienno-zimowy

Swetry damskie są niezaprzeczalnymi (i bezkonkurencyjnymi) must have'ami na jesień i zimę. Możesz co roku kupować nowe, zgodne z aktualnymi trendami albo zafundować sobie modele, które zostaną z tobą na wiele sezonów. Zobacz nasze propozycje.

Najlepsze swetry damskie, czyli jakie? Na to warto zwrócić uwagę w trakcie zakupu

Po czym poznać najlepsze swetry damskie, które nie tylko pozostaną odporne na zmieniające się trendy, ale także zapewnią ci maksimum komfortu noszenia? Jak z pewnością się domyślasz, najważniejszy jest materiał. Zrezygnuj z syntetycznych włókien na rzecz tych naturalnych, mających doskonałe właściwości izolacyjne i pozwalających skórze swobodnie oddychać. W budżetowej wersji sprawdzi się bawełna albo wiskoza. Z kolei kobietom szukającym jakości premium polecamy wełniane swetry damskie, np. z kaszmiru, merino, moheru czy alpaki.

Klasyki w świecie mody: swetry damskie wkładane przez głowę. Polecane modele

Wkładane przez głowę swetry damskie to już klasyka gatunku, która nigdy nie wyjdzie z mody. Są szalenie uniwersalne, a do tego mogą zarówno współgrać z minimalistycznymi stylizacjami, jak i stać się oryginalnym akcentem w jesiennym czy zimowym outficie. Fankom klasyki polecamy beżowe swetry damskie, np. podobne do tego, który wybrała Agnieszka Woźniak-Starak. Dziennikarka zdecydowała się na oversize'owy krój, ale ty możesz postawić na dopasowany fason lub cieńszy pulower.

Z kolei fanki oryginalnych swetrów damskich będą zachwycone wzorzystymi modelami. Ciekawym pomysłem jest np. dwukolorowy dodatek wybrany przez Małgorzatę Kożuchowską. Oprócz łabędzi, na które postawiła popularna aktorka, możesz zafundować sobie także damskie swetry w norweskie, abstrakcyjne albo azteckie wzory

Kardigany na każdą porę roku. Te swetry damskie są szalenie praktyczne

Kardigany od lat nie mogą narzekać na brak popularności, i to nie tylko w sezonie jesienno-zimowym. To swetry damskie idealne na każdą porę roku. Jeśli nie masz ich jeszcze w swojej szafie, to najwyższy czas to zmienić. Na chłodniejsze dni świetnie nadają się długie, sięgające nawet do ziemi kardigany, np. w stylu Katarzyny Cichopek. Możesz wybrać model w paski, z szerokimi rękawami albo dodatkowym wiązaniem w talii.

Jeżeli jednak nie przepadasz za długimi kardiganami, to stawiaj na krótkie swetry damskie, które możesz nosić albo solo, albo w duecie z koszulką czy longsleevem. Gruby czarny klasyk, cienki kardigan w marynarskie paski albo sweter w prążki z dekoltem w serek – to tylko kilka z wielu propozycji, które co roku pojawiają się w jesiennych i zimowych trendach.

Damskie swetry do zadań specjalnych, czyli golfy. Jakie wybierać?

Jeżeli chcesz zapewnić sobie maksymalną ochronę przed niskimi temperaturami i wiatrem, to wybór jest prosty: golfy. To ultraciepłe i zawsze modne swetry damskie, które osłaniają dodatkowo szyję. Są też wygodne i mogą przyjmować dosłownie wszystkie kolory tęczy. Naszymi faworytami są zdecydowanie golfy w stonowanych odcieniach, np. szare, czarne, granatowe albo beżowe, które bez problemu połączysz z każdym ubraniem w swojej szafie.

Ciekawym wyborem na sezon jesienno-zimowy są też grube golfy z warkoczowym splotem, idealnie nadające się i na popołudnie w domu, i na dzień spędzony na świeżym powietrzu.

