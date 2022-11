Pamiętasz Relaksy? Wracają w nowoczesnym wydaniu

Pierwsza para butów firmy Relaks pojawiła się w październiku 1955 roku. Były one przeznaczone do czasu spędzanego po zjeździe ze stoku narciarskiego. Zaliczyły one również swój debiut filmowy m.in. w komedii "Seksmisja" Juliusza Machulskiego z 1984 roku. W ciągu ostatnich kilku lat firma Wojas podjęła się próby wskrzeszenia trendu tego modelu, jak widać sukcesywnie. Buty te cieszą się znów dużym zainteresowaniem. Młodsze osoby doceniają wygodę i ponadczasowość Relaksów, a starsze decydują się na nie często z sentymentu do dziecięcych lub nastoletnich lat.