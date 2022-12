Modelki, które na co dzień obcują z wielką modą, prywatnie częściej sięgają po odporną na czas klasykę . Anja Rubik jest jedną z nich. Na Podsumowanie Roku Forbes Women 2022 w Warszawie wybrała coś uniwersalnego, a tym samym wyrazistego . Tak objawia się wielki styl – nie rzuca się nachalnie w oczy, ale imponuje dbałością o detal , jakością i doskonale przemyślaną koncepcją.

Anja Rubik lubi czerń. To kolor, który stanowi synonim elegancji i klasy . Jest także idealną barwą do zabawy konstrukcją. Świetnie podkreśla minimalistyczne formy, jak i oryginalne niuanse. W stylizacji top modelki sprawdziła się wzorowo.

Anja Rubik wybrała czarny total look

W latach 70. skórzane płaszcze flirtowały z czekoladowym brązem, bordo i odcieniami rudości. Z kolei w latach 80. i 90. ulubieńcem stał się czarny płaszcz ze skóry o poszerzonej linii ramion. Okres milenijnej pluskwy to już ukłon w stronę dopasowanego do sylwetki fasonu. Płaszcz skórzany odegrał też niejedną rolę w kinie. Do historii przeszedł za sprawą "Matrixa", a później zaczął ulegać tak wielu transformacjom, że dzisiaj modny jest niemal każdy model.