Anja Rubik chce zostać mamą. Pierwszy raz była tak szczera

"Poczułam to i czuję na co dzień. Ale to jest tak, że jednego dnia jestem na tak, drugiego nie wiem, czy na pewno. Wydaje mi się, że się jednak zdecyduję. Czasu mam coraz mniej, niestety. Ale to jest bardzo duża odpowiedzialność. Czasem chciałabym, żeby to się wydarzyło spontanicznie, ale na szczęście w dzisiejszych czasach mamy nad tym kontrolę, więc zobaczymy. Ale jest to dziwne, bo mówiłam o sytuacji na Ukrainie i o tym, jaki to miało wpływ na mnie" – wyznała modelka.