Bluzki koszulowe damskie w trzech stylizacjach. Zobacz, jak je nosić na różne okazje

Uniwersalnymi klasykami są damskie białe bluzki koszulowe , które możesz śmiało nosić i do jeansów, i do eleganckich spódnic. Minimalistki z pewnością zachwycą się prostymi, gładkimi modelami, podczas gdy fanki modnego szyku mogą zafundować sobie bluzkę koszulową z wiązaniem na dole, żabotem albo w wersji crop.

Jeśli cenisz jakość premium, to strzałem w dziesiątkę są jedwabne bluzki koszulowe – eleganckie i maksymalnie przyjemne w noszeniu. Możesz też wybrać model z satyny, a jeśli masz ograniczony budżet, to zdecyduj się na wiskozowe albo bawełniane bluzki koszulowe damskie. Z kolei latem warto mieć na oku te lniane, idealnie nadające się na upalne dni.

Co powiesz na codzienną stylizację z czarną bluzką koszulową damską? Jeśli masz w szafie właśnie taki model, to stworzenie modnego i wygodnego looku w casualowych klimatach jest banalnie proste. Wystarczy połączyć go z ulubionymi jeansami – dzwonami, mom jeans albo rurkami. Na duet czerni i denimu postawiła np. Agnieszka Woźniak-Starak. W zależności od pory roku możesz dodać do gotowej stylizacji klapki, sneakersy albo botki na słupku.