Buty sportowe na co dzień? Te damskie modele są ponadczasowe i pasują do wszystkiego

Sprawdzą się podczas spaceru, zakupów czy kawy z przyjaciółką, ale też w drodze do pracy czy na randce. Nie wiesz, jakie buty sportowe na co dzień wybrać, by cieszyć się komfortem i wyglądać modnie? Oto najbardziej ponadczasowe i uniwersalne modele.

Wybieramy buty sportowe na co dzień – na co zwrócić uwagę przy zakupie?

Moda na damskie buty sportowe już dawno przeniosła się z siłowni i klubów fitness na ulice miast. Sneakersy uwielbiamy nie tylko za wygodę. Są też szalenie stylowe i pasują do niemal każdego codziennego ubioru. Odpowiednio dobrane buty sportowe damskie na co dzień możemy nosić zarówno do legginsów czy bluzy z kapturem, jak i do sukienki czy garnituru. Grunt, by właściwie dopasować model do tego, co skrywa nasza szafa. Czym kierować się przy zakupie?

Przede wszystkim butów sportowych na co dzień szukajmy w dziale ze sneakersami lub obuwiem lifestyle. Ma je w ofercie każda marka sportowa, ale też ulubione sieciówki czy sklepy obuwnicze. Po drugie: zwróćmy uwagę na fason i materiały, z których buty zostały wykonane. Chociaż te z siateczki świetnie sprawdzą się latem, jeśli zależy nam na tym, by obuwie wyglądało szykownie, najlepszym wyborem będą modele ze skóry albo z eko-skóry, zamszu czy nubuku.

Poszukujesz nowej pary sneakersów do sukienki i do spodni? Spieszymy z pomocą. Wybrałyśmy modne buty sportowe damskie, które idealnie dopełnią każdy codzienny strój.

Białe buty sportowe na co dzień – skórzane trampki na wiele okazji

Rewelacyjnie współgrają z wygodnym dresem, ale równie dobrze ze zwiewną sukienką w kwiaty. Jeśli chodzi o najbardziej uniwersalne buty sportowe na co dzień, białe sneakersy są bezkonkurencyjne. Najlepiej wybrać klasyczne, skórzane, o prostej, minimalistycznej formie. Takie z powodzeniem możemy nosić nie tylko na sportowo, ale też w casualowej czy eleganckiej wersji.

Świetnie sprawdzą się w stylizacji do biura w duchu sportowej elegancji. Wystarczy, że połączysz je z szykownym garniturem. A po godzinach będą idealne do jeansów i ramoneski czy stylowego trencza. Fanką tego typu obuwia jest chociażby Katarzyna Cichopek. Aktorka i prezenterka najczęściej nosi je do sukienek w bardzo kobiecym wydaniu.

Sneakersy ze skóry – te buty sportowe damskie na co dzień zostaną z tobą na lata

Jeśli zależy ci na butach sportowych, które będą pasować do wielu casualowych stylizacji, wybierz skórzane sneakersy w uniwersalnym kolorze. Strzałem w dziesiątkę będą beżowe, camelowe czy czarne. Kluczem do sukcesu jest dobry fason – im prostszy, tym lepszy. Ważne, by buty zgrabnie wyglądały na nodze i zapewniały maksymalny komfort.

Taki model będzie wymarzonym dodatkiem do jeansów, ale też do garniturowych spodni z szerokimi nogawkami czy spódnic mini. Świetnie uzupełni też zestawy z dłuższym płaszczem, najlepiej pod kolor butów.

W stylu retro – kultowe buty sportowe na co dzień od znanych marek

Chociaż wybierając obuwie sportowe na co dzień, nie musimy ograniczać się do modeli popularnych marek, są wśród nich takie, które nigdy nie wychodzą z mody i mogą okazać się doskonałym przełamaniem codziennych stylizacji. Mowa chociażby o butach New Balance, Converse czy o słynnych skórzanych trampkach adidas Superstar.

Te modele w stylu retro to jeden z wiodących trendów ostatnich sezonów. Pasują nie tylko do sportowych ubrań, ale też do garniturów, białych koszul, szerokich spodni, sukienek czy dłuższych spódnic. W swoich szafach mają je między innymi Julia Kuczyńska czy Magda Mołek, a ich stylizacje są najlepszym dowodem na to, że markowe sneakersy w stylu vintage są ponadczasowe i znakomicie wpisują się w miejski dress code.

