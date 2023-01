Od kilku sezonów królują na wybiegach i regularnie pojawiają się w kolekcjach sieciówek. Spodnie paperbag – co to za krój, komu pasuje i jak wykorzystać go w stylizacjach? Oto wszystko, co musisz wiedzieć na temat tego modelu spodni.

Spodnie paperbag – co to jest? Ten fason warto znać

Po kulotach i palazzo przyszedł czas na fason, który robi furorę wśród kobiet w każdym wieku. Spodnie paperbag to jeden z wiodących trendów ostatnich sezonów. Jak wyglądają? Ich nazwa nie jest przypadkowa. To model z bardzo wysokim stanem, swobodną nogawką zwężaną ku dołowi oraz marszczoną górą, która przypomina zgniecioną papierową torebkę.

Modne spodnie paperbag – dla kogo będą odpowiednie?

Zastanawiasz się, czy spodnie paperbag pasują do twojego typu figury? Dobra wiadomość: ten fason jest niezwykle uniwersalny. Świetnie zaprezentują się w nim panie o sylwetce klepsydry, ale też bardzo szczupłe kobiety o filigranowej budowie. Spodnie paperbag podkreślają talię, a jednocześnie pozwalają zachować dobre proporcje. Są więc wymarzonym rozwiązaniem dla pań o figurze kielicha, gruszki oraz jabłka. Co więcej: taka konstrukcja spodni zapewnia maksymalny komfort. Szersza nogawka u góry i wygodny pas to detale, dzięki którym spodnie paperbag są naprawdę wygodne i rewelacyjnie nadają się do noszenia przy wielu okazjach. Uwielbiają je między innymi Małgorzata Kożuchowska czy Katarzyna Cichopek.

Jak nosić spodnie paperbag? Stylistka podpowiada

Wykorzystując odpowiednio dobrane spodnie paperbag, możemy stworzyć ciekawe stylizacje na każdą okazję. Ten krój wkomponuje się w każdy styl: od casualowego, przez formalny, aż po wieczorowy. Z powodzeniem możemy nosić je na co dzień, do biura, a nawet na imprezę czy wesele. Aby jednak zachować dobre proporcje, górę, niezależnie czy będzie to bluzka, sweter czy t-shirt, zawsze wkładamy w spodnie. Poza tym mamy ogromne pole popisu do zabawy modą.

Jeansy paperbag w stylizacji na co dzień

Jeansy paperbag to ciekawa alternatywa dla klasycznych rurek. Pokochasz je za wygodę i fakt, że dodadzą każdej stylizacji dużo luzu i miejskiej nonszalancji. Na co dzień możesz dowolnie łączyć je z ulubionymi t-shirtami i sportowym obuwiem. Świetnie sprawdzą się sneakersy retro czy klasyczne trampki za kostkę. Co na wierzch? Do jeansów paperbag idealnie pasują krótkie okrycia wierzchnie. Kurtka ramoneska podkreśli rock’n’rollowy charakter ubioru, a koszulowa, sięgająca do talii nada całości typowo casualowego wyrazu.

Eleganckie spodnie paperbag w wersji do biura

Do pracy wybierz eleganckie materiałowe spodnie paperbag z paskiem i nogawką 7/8. To model, który doda szyku i z powodzeniem zastąpi klasyczne cygaretki. Taką bazę możesz połączyć z tradycyjną koszulą z kołnierzykiem, ale też z koszulową bluzką z fontaziem. Do eleganckich spodni paperbag dobierz buty na obcasie – najlepiej zabudowane szpilki z czubkiem w szpic, ale rewelacyjnie sprawdzą się również masywne mokasyny. Zestaw możesz uzupełnić marynarką –oversizowe’ą albo w formie krótkiego, pudełkowego żakietu w stylu Chanel.

Szyk na wieczór: spodnie paperbag w stylizacji na specjalną okazję

Marynarka i spodnie materiałowe paperbag to także sprawdzony stylowy duet na wieczór. W tym przypadku warto postawić na marynarkę w rozmiarze XXL. Doda nonszalancji i wieczorowego charakteru. Do kompletu pasować będzie koronkowa bluzka, satynowa koszulka na ramiączkach lub dopasowane body. Spodnie paperbag z wysokim stanem pozwalają też na noszenie crop topów. Do tego obowiązkowo szpilki lub sandałki na obcasie, torebka kopertówka i pasująca biżuteria.

