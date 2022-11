Ciepły płaszcz zimowy damski: cztery modele, które możesz nosić bez względu na obowiązujące trendy

Ciepło, uniwersalność i wygoda – to tylko kilka z zalet, którymi mogą pochwalić się płaszcze zimowe damskie. Jeśli szukasz właśnie okrycia wierzchniego na mroźne dni, to mamy dla ciebie cztery klasyczne propozycje, które nigdy nie wyjdą z mody.

Ponadczasowy płaszcz zimowy damski, czyli jaki?

Najprościej mówiąc, ponadczasowe płaszcze zimowe damskie to takie, które pozostają odporne na zmieniające się trendy i mogą być noszone bez względu na aktualną modę. Poznasz je przede wszystkim po uniwersalnym, najczęściej prostym kroju oraz kolorze. W tej kwestii króluje czerń, camel, brąz, granat i szarość.

Okrycia wierzchnie muszą także zapewniać ci ochronę nawet przed największymi mrozami. W tym celu warto zainwestować w modele wykonane z wełny albo z wypełnieniem z naturalnego puchu. Dzięki temu będziesz mogła cieszyć się i ciepłem, i wygodą w każdej sytuacji. Właśnie takie płaszcze zimowe damskie znajdziesz tutaj.

1. Wełniane płaszcze zimowe – damskie klasyki na każdy sezon

Klasyk w szafie każdej kobiety? Wełniany płaszcz zimowy. Damski model wykonany z naturalnego materiału to połączenie ciepła, komfortu noszenia i trwałości. Choć jego zakup wiąże się z wydatkiem przynajmniej kilkuset złotych, to zdecydowanie jest tego wart. Powód jest prosty – płaszcz zimowy z wełny to inwestycja na lata. Jeśli chcesz mieć pewność, że będziesz mogła nosić go bez względu na trendy, to wybierz model jedno- albo dwurzędowy o długości do kolan.

Źródło zdjęć: © Adobe Stock | boykovi1991 Wełniany płaszcz to zakup na lata

2. Podkreśl swoją figurę w damskich płaszczach zimowych wiązanych

Ciepłe zimowe stylizacje mają to do siebie, że mogą zaburzać proporcje sylwetki. Na szczęście istnieje sposób, dzięki któremu nie musisz iść na kompromis między ochroną przed zimnem a podkreśleniem swoich kształtów. To wiązany płaszcz zimowy, który sprawdza się w każdym damskim looku – od codziennych wyjść, aż po wyjątkowe okazje. Wystarczy dobrać ulubiony uniwersalny kolor i masz nowe okrycie wierzchnie, które zawsze będzie modne.

Źródło zdjęć: © Adobe Stock | NesolenayaAleksandra Wiązany płaszcz to nieśmiertelny hit

3. Modele do zadań specjalnych, czyli puchowe płaszcze damskie na zimę

Czas na propozycję dla prawdziwych zmarzluchów. Jeśli szukasz okrycia wierzchniego do zadań specjalnych, to jedynym słusznym wyborem na mroźne dni jest puchowy płaszcz zimowy damski, najlepiej sięgający przynajmniej za pośladki. Wybór ultraciepłych modeli jest ogromny. Możesz zdecydować się na ten z praktycznym kapturem, modnym co roku pikowaniem albo z paskiem w talii, który ładnie wyrówna proporcje figury.

Źródło zdjęć: © Adobe Stock | progressman Idealny płaszcz na zimowy mróz to płaszcz puchowy

4. Camelowe płaszcze zimowe damskie – te modele pasują do wszystkiego!

Ostatnią propozycją jest ulubieniec kobiet, w tym także topowych gwiazd. To camelowy płaszcz damski na zimę, który od lat pojawia się w stylizacjach Meghan Markle, Victorii Beckham, Kingi Rusin czy Małgorzaty Rozenek-Majdan. Co roku możemy podziwiać go również w kolekcjach najpopularniejszych domów mody. To najlepszy dowód na to, że warto mieć go w swojej szafie. Jaki wybrać?

W sklepach znajdziesz camelowe płaszcze zimowe damskie w dosłownie każdym wydaniu – wełniane, wiązane, dwurzędowe, pikowane, z kapturem i futerkiem. To, który z nich kupisz, zależy wyłącznie od twojego indywidualnego stylu. Jeśli jednak mielibyśmy wybrać jeden model na lata, to zdecydowanie byłby to płaszcz camelowy z wełny.

Źródło zdjęć: © Adobe Stock | NesolenayaAleksandra Płaszcze w kolorze camelowym są najpopularniejsze

Autorka jest ekspertką serwisu Allani.pl

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl