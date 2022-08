Czerwona sukienka w damskiej szafie jako element ponadczasowej garderoby

Czerwona sukienka to bez wątpienia element garderoby, który nigdy nie wyjdzie z mody. Każda kobieta powinna mieć w swojej szafie sukienkę w kolorze czerwieni kojarzonym z namiętnością i elegancją. Jakie dodatki dobrać do czerwonej sukienki? Na jakie okazje sprawdzi się sukienka w kolorze czerwonym?

Historia czerwonej sukienki

Czerwień od lat postrzegana jest jako symbol miłości, namiętności i kobiecości. Popularność czerwonej sukienki zawdzięczamy znanemu projektantowi Valentino, który uznawany jest za twórcę "kultowej czerwonej sukienki". Valentino opracował bowiem własną formułę czerwieni zwaną "Red Valentino", która składała się z połączenia 100 proc. magenty, 100 proc. żółci oraz 10 proc. czerni. Valentino zademonstrował sukienkę w tym odcieniu czerwieni na pokazie w 1962 roku i od tamtej pory większość kobiet zaczęła znacznie częściej nosić czerwień.

Współcześnie kolor czerwony pojawia się niemal na wszystkich prestiżowych wydarzeniach. Kilka kultowych kreacji z czerwoną suknią to m.in. stylizacja księżnej Diany, która na premierę filmu założyła błyszczącą czerwoną suknię o charakterystycznym kroju. Kreacja Marilyn Monroe w filmie pt. "Mężczyźni wolą blondynki" oraz czerwona suknia jak z bajki, którą nosiła Julia Roberts w filmie "Pretty Woman".

Czemu czerwone sukienki uważane są za atrakcyjne?

Czerwone sukienki uznawane są za atrakcyjnie z jednego głównego powodu – ich wyrazistego koloru. Naukowców od lat ciekawił tzw. efekt czerwonej sukienki, co spowodowało, że grupa uczonych postanowiła go zbadać. Naukowcy odkryli, że kobieta w czerwieni wydaje się mężczyznom bardziej seksowna, ponieważ podświadomie za sprawą koloru odbierają ją jako bardziej żywiołową i dostępną. Badania wykazały więc, że czerwona sukienka wyraźnie podnosi poziom atrakcyjności.

Czy czerwone sukienki są modne?

Czerwone sukienki to kwintesencja elegancji. Królują one w modzie od wielu lat i nic nie wskazuje na to, że moda ta miałaby przeminąć. Mnogość wzorów, fasonów, krojów i odcieni sprawia, że sukienki w kolorze czerwonym sprawdzą się niemal na każdą okazję. Możemy ubrać je zarówno na spotkanie biznesowe, romantyczną kolację, a świetnie sprawdzą się także na co dzień.

Co pasuje do czerwonej sukienki?

Intensywny kolor czerwonej sukienki może być niemałym wyzwaniem, jeżeli chodzi o dobór akcesoriów dopełniających stylizację. Jakie buty pasują do czerwonej sukienki? Klasycznym wyborem do eleganckiej kreacji będą czarne szpilki, sandałki, czy też stylowe koturny. Szukając butów do czerwonej sukienki, możemy także postawić na modele w wersji nude, złotej lub w srebrnej. Do czerwonych sukienek na co dzień natomiast doskonale sprawdzą się cieliste botki, kozaki, balerinki, czy nawet sportowe sneakersy w jasnym odcieniu.

A jak wybrać dodatki do czerwonej sukienki? Jeżeli zdecydujemy się na czarne szpilki, wtedy dobrym wyborem będzie czarna kopertówka. Podobnie w przypadku beżowych butów – stylizację dopełnimy beżową kopertówką. Jaka biżuteria pasuje do czerwonej sukienki? Do czerwieni dobrze wygląda zarówno złoto, jak i srebro, więc wszystko zależy od tego, w jakiej biżuterii czujemy się lepiej. Ważne jest jednak to, by nie wybierać zbyt krzykliwych dodatków, ponieważ czerwona sukienka już sama w sobie będzie przyciągać wzrok. Dobrym wyborem będzie więc delikatna bransoletka, czy niewielkie kolczyki.

Zastanówmy się teraz, jakie rajstopy wybrać do czerwonej sukienki. W cieplejszych miesiącach dobrym wyborem będą rajstopy w kolorze transparentnym, zbliżone do koloru naszej skóry. W miesiącach zimniejszych możemy postawić na czerń. Jeśli wybieramy się na elegancką uroczystość, lepszym wyborem będą cienkie rajstopy. Do czerwonej sukienki na co dzień możemy natomiast bez obaw postawić na nieco grubsze rajstopy w czarnym kolorze.

A co ze wzorami? Na formalne lub bardziej uroczyste wyjścia, lepszym wyborem będą gładkie rajstopy. Jeżeli jednak lubisz wyróżniać się z tłumu, postaw na cienkie rajstopy z delikatnymi zdobieniami, np. z modnymi serduszkami lub kropkami.

Czerwona sukienka na specjalne okazje

Na jakie okazje możemy ubrać czerwoną sukienkę? Tak naprawdę na wszystkie. Czerwona sukienka na wesele to doskonały pomysł, chyba że para młoda zaznaczyła, że nie życzy sobie takiego koloru (co jednak zdarza się bardzo rzadko). Warto jednak, by czerwonej sukienki nie ubierała druhna ani świadkowa, ponieważ intensywnym kolorem może odciągać wzrok od pary młodej. Wybierając czerwoną sukienkę na weselu, warto postawić na klasyczny i jednocześnie komfortowy model.

Czerwona sukienka na święta to również świetna propozycja, ponieważ czerwień to nie tylko kolor symbolizujący kobiecość, ale i barwa dominująca podczas świąt Bożego Narodzenia. Decydując się na elegancki i formalny krój, z pewnością sukienkę w kolorze czerwonym możemy ubrać na uroczysty rodzinny obiad.

Czerwona sukienka na co dzień z kolei może mieć mniej formalny krój, dzięki czemu założymy ją zarówno do pracy, na romantyczną randkę, jak i na spotkanie biznesowe. Sukienka w wersji na sportowo z kapturem i sneakersami doskonale sprawdzi się natomiast na spacer, czy wędrówkę w góry. Krótko mówiąc, czerwona sukienka to ponadczasowy element garderoby, który nigdy nie wyjdzie z mody.

