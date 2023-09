Glany damskie to coroczny hit. Wiemy, do czego pasują najlepiej

Glany w wersji z pazurem. Ta stylizacja nie może się nie udać

Glany w stylizacji z rockowym pazurem to zawsze dobry wybór, na który stawiają miłośniczki charakternych outfitów. Jesteś jedną z nich? To świetnie się składa, bo mamy dla ciebie propozycję, która jest strzałem w dziesiątkę na imprezę, festiwal albo po prostu na co dzień.

Podstawą są klasyki, czyli czarne glany damskie. Możesz postawić na model na płaskiej podeszwie albo zdecydować się na kilkucentymetrowe podwyższenie, dodając do stylizacji masywne buty na platformie.

Latem łącz je z szerokimi jeansowymi szortami, siateczkowym topem i oversize'ową skórzaną ramoneską. Właśnie w takim outficie zaprezentowała się Julia Wieniawa. Z kolei w chłodniejsze dni zamień spodenki z denimu na czarne długie jeansy z przetarciami albo dużymi dziurami.

Elegancka stylizacja z glanami? To możliwe

Jeśli uwielbiasz eksperymentować z nieoczywistymi połączeniami, to warto przetestować skórzane glany w eleganckiej wersji, np. w jesiennej stylizacji do biura. Sznurowane buty z powodzeniem zastąpią klasyczne półbuty. Z czym je połączyć? Naszym faworytem jest zestaw z szarymi spodniami od garnituru (koniecznie z szerokimi nogawkami o długości ⅞). Wystarczy dodać do nich czarny sweter – golf, krótki kardigan o pudełkowym kroju albo pulower z dekoltem w serek, a na ramiona zarzucić długi wełniany płaszcz.

Glany to hit na jesień © Getty Images | Edward Berthelot

Śmiało noś glany damskie nie tylko jesienią czy zimą, ale także latem. Właśnie na taki pomysł wpadła Katarzyna Cichopek, która kolejny raz udowadnia, że ma świetne wyczucie stylu. Aktorka zdecydowała się na stylizację z wysokimi glanami i szarym garniturem. Zamiast klasycznego kompletu wybrała zestaw z eleganckimi szortami i krótkim żakietem. Całość przełamała czapką z daszkiem, jednak możesz zrezygnować z tego dodatku.

Stylizacja rodem z Instagrama it-girls. Skóra i glany to duet idealny

Glany damskie, ze względu na zapewniany przez nie komfort noszenia, są jednym z ulubionych modeli w casualowych outfitach. Co powiesz na to, aby połączyć codzienną wygodę z inspiracją prawdziwymi fashionistkami? Jeżeli chcesz skompletować właśnie taką stylizację, to strzałem w dziesiątkę będzie zestawienie glanów ze skórzanym total lookiem.

Oczywiście, nie musisz inwestować w ubrania z prawdziwej skóry, jeśli twój budżet ci na to nie pozwala. Możesz zastąpić je tańszymi i równie modnymi odpowiednikami z ekoskóry. A jak ograć ten charakterny duet? Rewelacyjnym pomysłem jest postawienie nie tylko na jeden materiał, ale także na kolor. Szeroka brązowa bomberka i spodnie o kroju regular w tym samym odcieniu? A może czarna ramoneska i spódnica maxi z efektownym wycięciem na nodze? Jeden materiał daje nieograniczone możliwości, a glany będą perfekcyjnie współgrać z każdą z nich.

Jak nosić glany? © Getty Images | Edward Berthelot

Autorka jest ekspertką serwisu Allani.pl

