Jak dobrać pasek do sukienki? Oto cztery sprawdzone połączenia na każdą okazję

Pasek do sukienki podkreśli talię, poprawi proporcje sylwetki i doda stylizacji charakteru. Jaki wybrać na co dzień, a jaki na specjalną okazję? Spieszymy z odpowiedziami. Poznaj triki stylistki i sprawdzone połączenia sukienki i paska, które nigdy nie wychodzą z mody.

Jaki pasek do sukienki będzie pasował idealnie?

Nie jest tajemnicą, że odpowiednio dobrane ubrania mogą podkreślić kobiece kształty i modelować sylwetkę. Dobrze dopasowane jeansy z wysokim stanem, bluzki z baskinką czy taliowane marynarki działają niczym magiczna różdżka. Podobną funkcję mogą spełniać dodatki. Najlepszy przykład? Pasek do sukienki. Może być spięty klasyczną klamrą albo zawiązany w nonszalancki sposób. Wbrew pozorom nie musimy ściskać go mocno, by zyskać dobre proporcje i podkreślić piękne kobiece kształty.

Pasek do sukienki sprawdzi się zarówno w codziennych stylizacjach, jak i w ubiorze na wieczór czy rodzinną uroczystość. Możemy łączyć go z dowolnym fasonem sukienki, ale najlepiej prezentuje się w towarzystwie luźniejszych, rozkloszowanych krojów. Z powodzeniem poskromi plisy czy falbany, pozwoli też regulować długość sukienki – wystarczy, że jej górę zmarszczymy luźno nad zapiętym paskiem. Fanką tego rozwiązania jest chociażby Katarzyna Cichopek.

Do sukienki pasować będą niemal wszystkie paski damskie. Aby jednak zawsze wyróżniać się doskonałym wyczuciem stylu, warto wiedzieć, które modele idealnie łączą się z kreacjami na wieczór, a które z sukienkami w biznesowym stylu. Jeśli nie wiesz, jak dobrać pasek do sukienki, poniżej znajdziesz kilka sprawdzonych połączeń, które zawsze wyglądają dobrze.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Kurzajewski rozpływa się nad Cichopek: "Jest absolutną gwiazdą. Jestem z niej dumny i podziwiam ją"

Wybieramy pasek do sukienki – wąski czy szeroki?

Zacznijmy od podstaw: jaki pasek wybrać do sukienki – wąski czy szeroki? Na to pytanie nie ma jednej słusznej odpowiedzi. Wiele zależy od naszego stylu, typu sylwetki i efektu, jaki chcemy uzyskać. Cienki pasek do sukienki będzie wyglądał delikatniej i nie musi być ciasno zapięty, dlatego dla wielu kobiet może okazać się bardziej komfortowym rozwiązaniem. Jeśli jednak chcesz mocniej podkreślić talię, nic nie stoi na przeszkodzie, by sięgnąć po szeroki pasek.

Źródło zdjęć: © Adobe Stock | Alberto Grosescu, agcreativelab Szerokie paski często są dołączane do szmizjerek

Cienki pasek do sukienki – jaki wybrać do pracy?

Dobór paska do sukienki w dużej mierze zależy też od okazji i stylu. Jeśli szukasz takiego, który zda egzamin w biurze, postaw na coś eleganckiego i ponadczasowego. Idealnym dodatkiem do szmizjerki, czyli sukienki koszulowej czy do klasycznej ołówkowej midi będzie wąski czarny pasek. Do sukienki w tak szykownym wydaniu wybierz gładki z matowej skóry z niewielką, prostą sprzączką.

Źródło zdjęć: © Adobe Stock | TATIANA CHERNIKOVA Nawet cienki pasek ładnie podkreśli talię

Wąski pasek do sukienki na wesele – na jaki postawić?

Jakie paski damskie pasują do bardziej wyjściowych kreacji? Jeśli kompletujesz strój na wesele, komunię czy inną rodzinną uroczystość, wybierz cienki pasek do sukienki utrzymany w zbliżonej kolorystyce lub wręcz przeciwnie – w kontrastowym odcieniu.

Cienki złoty pasek do sukienki na wieczór – sprawdzony wybór na wielkie wyjście

Cienki pasek do sukienki sprawdzi się również w wieczorowej stylizacji. Z jego pomocą możemy dodatkowo podkreślić odświętny charakter ubioru. Zarówno do małej czarnej, jak i do wieczorowej, zwiewnej kreacji do samej ziemi pasować będzie wąski pasek w kolorze złota lub srebra.

Jaki pasek pasuje do sukienki na co dzień? Podpowiadamy

A jakie paski damskie będą pasować do sukienek, które najchętniej nosimy na co dzień? Do wzorzystych modeli w stylu boho warto dobrać zamszowy. Z kolei do letnich sukienek idealne są paski damskie z naturalnych materiałów, np. plecione z rafii, z efektowną, drewnianą klamrą.

Źródło zdjęć: © Adobe Stock | Look Pleciony pasek stworzy styl boho

Autorka jest ekspertką serwisu Allani.pl

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!