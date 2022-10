Dwa paski zamiast spódniczki i topu. Tak Doda przyszła na spotkanie z fanami

Ci, którzy tego dnia mieli okazję zobaczyć się z gwiazdą, z radością wspominali to spotkanie. Gratulowali jej i cieszyli się, że mają najnowszą płytę wokalistki. "My dziękujemy, że byłaś tyle z nami, że mogliśmy choć chwilkę z Tobą porozmawiać. Piękna płyta! Kłaniam się w pas za tę niesamowitą historię, które nam opowiedziałaś w tej płycie!"; "To my dziękujemy, kochana, za cierpliwość, uśmiech i możliwość spotkania z Tobą. Cudowny czas ze wspaniałymi ludźmi. Niesamowite jest to, jak łączysz ludzi z całej Polski. Te tłumy świadczą o tym, jaką niesamowitą robotę robisz. Dziękuję za piękny dzień i super chwile. Do zobaczenia na trasie!" - pisali w komentarzach jej fani.