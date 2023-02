Jak nosić ażurowe botki? Zobacz stylizacje na każdą okazję

Szukasz alternatywy dla sportowego obuwia, a może czegoś mniej oczywistego od półbutów czy balerinek? Postaw na botki ażurowe. Podpowiadamy, jak nosić buty, które regularnie co sezon wracają do mody w wielkim stylu.

Botki ażurowe – modowy przebój idealny na wiosnę i lato

Pasują do spodni i do sukienki. Świetnie sprawdzają się na co dzień i przy wyjątkowych okazjach. Botki ażurowe to buty, które zwracają uwagę efektownym wzorem, a przy tym są wygodne i zdają egzamin w cieplejsze dni. Jeśli uwielbiasz botki i szukasz takich, które będą odpowiednie na wiosnę i lato, żadne nie sprawdzą się lepiej od ażurowych. Dzięki perforacjom nie tylko wyglądają ciekawie, ale przede wszystkim są przewiewne i z powodzeniem można je nosić nawet wtedy, gdy temperatury za oknem rosną.

Ażurowe botki nieprzypadkowo wracają do mody co sezon. Hitem są przede wszystkim beżowe. Modele w odcieniach kawy z mlekiem, camelu czy ecru idealnie wpisują się w stroje bazujące na jasnych barwach: od pasteli po biel. Niesłabnącą popularnością cieszą się też brązowe czy czarne botki ażurowe, które z łatwością wykorzystamy w wielu stylizacjach.

Jak nosić botki ażurowe? Podstawowe wskazówki

Odpowiednio dobrane botki ażurowe sprawdzą się w wielu sytuacjach. To idealny wybór nie tylko do noszenia na co dzień. Dziurkowane kowbojki są stałym elementem stylu festiwalowego i niezmiennie przewijają się w stylizacjach z Coachelli. Jednym z ciekawszych rodzajów ażurowych botków są też modele peep toe, których fanką jest chociażby Anna Wendzikowska. Takie buty za kostkę to ciekawa alternatywa dla klasycznych czółenek. Mogą okazać się doskonałym uzupełnieniem ubioru na wesele czy inną rodzinną uroczystość.

Oryginalną propozycją są również botki ażurowe na słupku. Ten stylowy fason obuwia jest jednocześnie kobiecy i wygodny, dzięki czemu rewelacyjnie odnajdzie się w codziennych outfitach. Szukasz pomysłów na to, z czym nosić ażurowe botki? Poniżej znajdziesz kilka sprawdzonych połączeń, które nigdy nie wychodzą z mody.

Botki kowbojki ażurowe w stylizacji na co dzień

Ażurowe botki kowbojki to buty, które pasują zarówno do casualowych stylizacji, jak i do zestawów w duchu boho. Możesz łączyć je z ulubionymi jeansami, bluzkami i zamszową kurtką, ale świetnie wyglądać będą również w połączeniu ze zwiewną sukienką w kwiaty czy etniczny wzór. Co do tego? Duża, zamszowa torba i okulary w stylu lat 70. podkreślą charakter stylizacji.

Ażurowe botki na szpilce w eleganckiej stylizacji

Ażurowe botki na szpilce to niebanalny dodatek do stylizacji na wesele, komunię, rodzinną uroczystość czy firmową imprezę. Z powodzeniem możesz założyć je do prostej, ołówkowej sukienki i klasycznego żakietu w stylu Chanel.

Zgraną całość stworzą też z eleganckim kombinezonem, np. ze zwężaną nogawką i kopertową górą, albo z damskim garniturem z oversize’ową marynarką. Niezależnie od tego, z czym je połączysz, pamiętaj o dobraniu odpowiednich akcesoriów. Do stylizacji z ażurowymi botkami na szpilce pasować będzie mała torebka kopertówka oraz efektowna biżuteria, np. minimalistyczne, wiszące kolczyki.

Z czym łączyć ażurowe botki na słupku? Najmodniejsze stylizacje

Botki ażurowe na słupku lubią towarzystwo długich sukienek. Dobrze komponują się ze zwiewnymi maxi i midi w stylu boho. Do kompletu możesz dobrać jeansową kurtkę, a kropką nad i będzie kapelusz z dużym rondem.

Klimat hippie to nie twoja bajka? Nic nie stoi na przeszkodzie, by łączyć ażurowe botki na słupku z jeansowymi rurkami, koszulami czy klasycznym trenczem. Nie mamy wątpliwości, że takie obuwie będzie oryginalnym dodatkiem do prostych, niepozornie wyglądających stylizacji.

