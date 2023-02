W tym modelu botków Polki będą chodzić wiosną. Anna Kalczyńska nosi je pierwsza

Brązowe botki będą cieszyły się wiosną ogromną popularnością, to ich czarne odpowiedniki nie znikają z modowego krajobrazu. Jeśli jesteś fanką nieśmiertelnej czerni, to z powodzeniem możesz włożyć botki podobne do tych, które nosi Karolina Pisarek. Skórzana dopasowana cholewka, nosek w szpic i smukła szpilka prezentują się wyśmienicie, a na dodatek sprawiają, że sylwetka nabiera lekkości i kobiecości.