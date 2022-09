Czerwona sukienka to ponadczasowy symbol kobiecości. Pasuje na każdą okazję i zawsze zwraca na siebie uwagę. Problem pojawia się, gdy chcemy dobrać do niej dodatki oraz obuwie. W jakie buty zaopatrzyć się do czerwonej sukienki, by te dwa elementy tworzyły idealny duet? Pomagamy w skompletowaniu stylizacji.

Jakie buty pasują do czerwonej sukienki?

Czerwień to intensywny kolor, który od razu rzuca się w oczy. Jeśli zależy ci, aby nic nie odwracało uwagi od głównej bohaterki garderoby oraz od twarzy jej właścicielki, dobierz buty w bardziej stonowanych, neutralnych kolorach. Wszelkie dodatki powinny także dobrze komponować się odcieniem noszonej czerwieni. Są jednak i inne szkoły. Jeśli tylko tego chcesz, możesz z większą dozą pewności i odwagi bawić się kolorami!

Buty, które założysz do czerwonej sukienki, mogą urozmaicić lub zepsuć cały strój. Ważne jest, aby obuwie tworzyło z resztą zgrany komplet (na zasadzie dopełnień lub kontrastów). Z pewnością wygrywają tu neutralne kolory, które podkreślą intensywność czerwonej sukienki, np. beżowe, brązowe czy czarne buty. Jeśli chcesz osiągnąć bardziej imprezowy look, postaw na świecące, a najlepiej złote buty. Błyszczący elementy podkręci całą kreację, jednak nie sprawi, że będzie ona zbyt krzykliwa.

Zabawa modą nie wyklucza również łączenia czerwieni z innymi, równie intensywnymi kolorami. Masz prawo bawić się swoim strojem, ale tylko wtedy, gdy dobrze się z tym czujesz oraz gdy okazja na to pozwala. Nic nie stoi na przeszkodzie, by postawić na czerwone buty do czerwonej sukienki. Pamiętaj jednak, by dobrać obuwie w tym samym odcieniu czerwonego, co twoja sukienka.

Buty do czerwonej sukienki – propozycje

Jakie buty wybrać do czerwonej sukienki? Przed podjęciem decyzji warto zapoznać się z przykładami i naszymi poradami. Jak opisaliśmy wyżej, lepiej dobrać obuwie w neutralnym kolorze, aby nie gryzły się z intensywną czerwienią głównej bohaterki, czyli sukienki.

Czarne buty do czerwonej sukienki to najczęstszy i najbezpieczniejszy wybór. Zestawienie czarnego i czerwieni będzie podkreślało elegancki look, a także ułatwi dobór torebki pod ten uniwersalny kolor. Równie często wybór pada na białe buty. Dodadzą ci uroku i delikatności. Mogą to być białe sandały, klapki, a nawet trampki, jeśli chcesz, aby twój strój był swobodny.

Beżowe buty do czerwonej sukienki będą świetnym wyborem, jeśli chcesz, aby sukienka mówiła sama za siebie. Buty w kolorze ciała, nie będą zwracać na siebie szczególnej uwagi, a ponadto stworzą iluzję dłuższych nóg. Wybierz ten kolor, jeśli chcesz, aby nic nie przeszkadzało innym w podziwianiu głównego elementu twojego ubioru.

Inną, równie częstą propozycją są szare buty do czerwonej sukienki. Szary może sprawiać problem, kiedy przyjdzie czas wyboru torebki lub innych akcesoriów. Będą jednak dobrze współgrać ze srebrną matową biżuterią. Jeśli chcesz lśnić i masz dużo srebrnych błyskotek, postaw na eleganckie srebrne obuwie.

Choć czerwona sukienka jest dominującą częścią stroju, nie oznacza to, że jedynym słusznym wyborem są dodatki w przytłumionych, neutralnych barwach. Jeśli jesteś osobą, która lubi wyróżniać się z tłumu i umie bawić się kolorami, możesz zaszaleć na swój sposób. Oczywiście dobrze jest dwa razy przemyśleć dobór zielonych czy żółtych butów do czerwonej sukienki i zadać sobie finalne pytanie, czy outfit nie będzie wyglądał zbyt pstrokato? Wszystko zależy jednak od upodobań oraz gustu. W dzisiejszych czasach zabawa kolorami świadczy o modowej odwadze i oryginalności.

Jeśli nie lubisz nudy i chcesz, by każdy element outfitu mówił sam za siebie, dobrym wyborem będą granatowe buty do czerwonej sukienki. Te dwa żywe kolory wyjątkowo dobrze się razem prezentują. Taki miks stworzy razem udaną wieczorową stylizację. Jeśli twoim celem jest wielokolorowa, wyróżniająca się kreacja, buty w kolorze fioletowym również nie powinny cię do siebie zniechęcić.

Buty płaskie czy wysokie?

Pytanie, jakie buty do czerwonej sukienki, nie odnosi się jedynie do ich koloru. Warto także pomyśleć nad ich fasonem. Czerwona sukienka to ponadczasowy i uniwersalny strój, który świetnie nada się na wieczorowe wyjścia, przyjęcia, randki, a także na swobodne spacery, spotkania ze znajomymi czy nawet do pracy. To, czy dobierzesz buty niskie, czy wysokie, zależy przede wszystkim od ciebie i twoich oczekiwań.

Buty na szpilce czy słupku dobrym wyborem, jeśli chcesz czuć się elegancko i wytwornie. To idealne połączenie na specjalne okazje czy randki. Swobodne, płaskie obuwie nada się na luźne imprezy, wyjście z przyjaciółmi czy nieformalne spotkania w gronie znajomych. Możesz wówczas postawić na delikatne sandały lub wygodne baleriny. Istotne, by nie były zbyt ciężkie i mozolne.

Jakie buty do czerwonej sukienki na wesele? To wesoła uroczystość, na której chcemy czuć się pięknie i elegancko. W pierwszym odruchu myśli się więc o wysokich butach na słupku czy szpilce. Trzeba jednak pamiętać, że wesele wiąże się z tańczeniem, dlatego warto dobrać wygodny rodzaj obuwia. Jeśli chodzi o kolor, nie ma tu dużych ograniczeń. Wyjątkowo dobrze będą się jednak prezentować metaliczne kolory, np. złote lub srebrne buty do czerwonej sukienki.

