Katarzyna Cichopek pochwaliła się zdjęciem z Nowego Jorku. Pisze o tajemniczym projekcie

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w Nowym Jorku

To nie pierwszy raz w ciągu ostatnich tygodni, kiedy Katarzyna Cichopek udostępniła zdjęcia z Nowego Jorku. Wtedy podejrzewano, że poleciała tam wraz z Maciejem Kurzajewskim, by kibicować mu podczas maratonu, w którym brał udział. Mówiło się również, że to właśnie tam para zaręczyła się. Wszystko dlatego, że udostępnione przez Cichopek zdjęcia wykonała fotografka, która specjalizuje się w sesjach narzeczeńskich. Jednak prowadzący "Pytania na śniadanie" nie potwierdzili tych wieści.