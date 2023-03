Długość maxi co roku króluje w trendach, dodając szyku nawet codziennym stylizacjom. Masz w szafie właśnie taką kreację? A może planujesz ją sobie zafundować? Podpowiemy ci, jakie sukienki długie wybrać i do czego pasują najlepiej.

Czy sukienki długie są dla każdej kobiety? Wskazówki stylistki

Zapytaliśmy stylistkę, czy sukienki długie pasują każdej kobiecie. Jej odpowiedź nie pozostawia wątpliwości – jak najbardziej tak. Wbrew pozorom modele maxi wyglądają świetnie zarówno na niskich, jak i wysokich dziewczynach, bez względu na rozmiar, jaki noszą. To dobra wiadomość dla wszystkich kobiet, które do tej pory rezygnowały z modnych długich sukienek.

Podobnie jak w przypadku innych elementów damskiej garderoby, długie sukienki należy dopasować do figury. Odpowiednio dobrany krój, materiał, a nawet wzór potrafią zdziałać prawdziwe cuda z sylwetką.

Paulina Sykut-Jeżyna o swoich zagorzałych fankach: "Wiem, że stylizacje, które noszę, bardzo interesują dziewczyny"

Jak dobrać idealną maxi sukienkę? Długie kreacje dla każdej kobiety

Na co zwrócić uwagę, wybierając maxi sukienki? Długie kreacje kupisz w różnorodnych odsłonach – od zwiewnych modeli w kwiaty w stylu Pauliny Sykut-Jeżyny, aż po wieczorowe suknie z tiulowym dołem. Oprócz dopasowania ich do okazji zadbaj też o to, aby fason nowej sukienki podkreślał kształty twojej figury i pozwalał odwrócić uwagę od partii ciała, z którymi nie czujesz się zbyt pewnie.

Jeśli masz widoczne wcięcie w talii, wybieraj sukienki długie o kopertowym kroju albo z wiązaniem lub wcięciem w pasie. Dziewczyny z szerszymi biodrami wyglądają fantastycznie w modelach z mocno podkreślonymi ramionami – falbanami, bufkami albo poduszkami. Z kolei właścicielki mniejszego biustu będą prezentować się zjawiskowo w długich sukienkach z efektownymi zdobieniami przy dekolcie.

Co ciekawe, równie ważna jest długość sukienki maxi. O ile wyższe kobiety mogą dowolnie z nią eksperymentować, tak niższe dziewczyny powinny stawiać na kreacje sięgające przynajmniej do kostek, a najlepiej nawet do samej ziemi. Warto też łączyć maxi kreacje z butami na obcasie i wybierać dekolt w serek, który optycznie wydłuża sylwetkę.

Jak nosić maxi sukienki? Długie kreacje w stylizacjach na różne okazje

Jak tworzyć stylizacje z długimi sukienkami w roli głównej? Dobrym pomysłem jest zainspirowanie się lookami wybieranymi przez polskie gwiazdy. Jedną z nich jest Katarzyna Cichopek, która jest dobrze znana ze swojego wyczucia stylu. W oko wpadł nam strój idealny na co dzień lub do pracy. W roli głównej: jasna dzianinowa sukienka. Długi model z kołnierzykiem w towarzystwie torebki na ramię możesz łączyć z klapkami, botkami albo mokasynami.

Szukasz pomysłu na wieczorową stylizację z maxi sukienką? Długa kreacja w odcieniu ponadczasowej czerni to każdorazowy strzał w dziesiątkę, który możesz wybierać na wesela, sylwestra albo oficjalne przyjęcia.

Fantastyczną inspiracją jest look Małgorzaty Kożuchowskiej, która zachwyciła swoich fanów prostą sukienką z długim rozcięciem na nodze. Aby jednak przełamać jej minimalistyczny charakter, aktorka dodała do niej połyskującą torebkę, duże kolczyki i ciemnoczerwone szpilki. Gwarantujemy, że w takiej stylizacji poczujesz się ultrakobieco.

Autorka jest ekspertką serwisu Domodi.pl

