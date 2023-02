Trzy modne rzeczy na wiosnę, które Katarzyna Cichopek już zaczęła nosić

Dobre do noszenia teraz, rewelacyjne na pierwsze dni wiosny – jasne kozaki to dodatek, w który inwestują influencerki. Jedną z nich jest Katarzyna Cichopek, która ostatnimi czasy widywana była kilkukrotnie w modnych butach w odcieniach beżu, a nawet bieli. Taki kozaki aktorka łączy z sukienkami – i to zdecydowanie wybór, który nasuwa skojarzenia z latami 70. i 80.