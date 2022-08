Na czym polega fenomen czerwonych paznokci?

Pomalowane paznokcie to uniwersalna kobieca ozdoba. Kolor lakieru nie jest jednak przypadkowy. Może mówić wiele o kobiecie, jej stylu, estetyce, a nawet o jej charakterze. Najbardziej znanym klasykiem, podobnym do czerwonych ust, są czerwone paznokcie.

Czerwone paznokcie – historia

Pozornie początków czerwonych paznokci można dopatrywać się w XX wieku i filmowych kusicielkach w typie femme fatale. Ich historia jest jednak o wiele dłuższa. Początki stylizacji paznokci sięgają czasów starożytnych. Barwienie ciała było bardzo ważnym elementem różnych kultur. Barwniki, w tym czerwony, pozyskiwano m.in. z roślin. Jednak dopiero w XIX wieku zapoczątkowano prawdziwą rewolucję, która z sukcesami była kontynuowana wiek później.

Choć malowanie paznokci stało się powszechne dopiero w II połowie XX wieku, już kilkadziesiąt lat wcześniej gwiazdy kina takie, jak Greta Garbo, występowały w filmach z paznokciami pomalowanymi na czerwono. Tradycję utrzymywały inne ikony takie, jak Marylin Monroe. W tej epoce czerwone paznokcie stały się symbolem stylu i ekstrawagancji.

Co oznaczają czerwone paznokcie?

W dzisiejszych czasach stylizacje paznokci potrafią być małymi dziełami sztuki. Ograniczają się nie tylko do koloru lakieru, ale także do ozdób czy wzorów widocznych na paznokciu. Przy tak oryginalnych projektach klasyczna czerwona płytka może wydawać się nudna, ale na pewno taka nie jest.

Czerwony to intensywny kolor. Przywodzi na myśl uwodzicielki z dużego ekranu. Kobiety noszą go, by poczuć się stylowo i intrygująco. Oznacza więc odwagę, pewność siebie, ponadczasowy styl oraz szyk. Czerwień kojarzy się również z kobietą żywiołową, zmysłową, radosną, odważną i energiczną. Współcześnie klasyczny manicure łatwo wystylizować i unowocześnić. Paznokcie czerwone ombre uatrakcyjnią stylizację, podobnie jak klasyczne czerwone paznokcie z ozdobami.

Czy czerwone paznokcie są modne?

Moda ma to do siebie, że przemija. Są jednak elementy garderoby, które są ponadczasowe. Należą do nich mała czarna, biała koszula, czarne szpilki, a także dodatek, jakim są czerwone paznokcie. Nie bez powodu w salonach kosmetycznych czy na drogeryjnych półkach odcieni czerwonego jest o wiele więcej niż jakiegokolwiek innego koloru. Pomimo dynamicznie zmieniających się trendów, czerwień jest uniwersalna i pasuje do każdego stroju.

Czy czerwone paznokcie podobają się mężczyznom?

Czerwony manicure odbierany jest jako typowo kobiecy stylowy dodatek. Mężczyznom często kojarzy się z odważną, drapieżną, seksowną stylizacją. Wcale nie oznaczają jednak wulgarności. Czerwień to kolor, który zawsze przywodził na myśl elegancję. Paznokcie czerwone z brokatem będą idealną ozdobą na specjalne okazje. Natomiast świąteczne czerwone paznokcie to piękne dopełnienie zimowego ubioru. Paznokcie czerwone można nosić zarówno do swetrów, dżinsów, jak i wieczorowych kreacji, co także zwraca uwagę mężczyzn.

Jaka stylizacja do czerwonych paznokci?

Skąd wzięła się kultowość czerwonych paznokci? Między innymi stąd, że świetnie uzupełniają praktycznie każdą stylizację. Popularny manicure francuski powstał po to, by pasować do każdego ubrania, bez konieczności przemalowywania paznokci. Czerwień jest jednak niemniej uniwersalna. Co więcej, odważne łączenie ze sobą kolorów jest we współczesnym świecie mody bardziej akceptowalne i świadczy o zabawie strojem. Nie bój się eksperymentować! Czerwone paznokcie ze srebrnym brokatem mogą stać się ciekawym urozmaiceniem.

Ten intensywny kolor świetnie odnajduje się w towarzystwie złota, czerni, a także innej czerwieni. Możesz go śmiało łączyć z zielenią, niebieskim, granatem i pomarańczowym. Długo uważało się, że czerwień nie pasuje do różowego. To jednak nieprawda, bo wszystko zależy od odpowiedniego doboru odcieni.

Czerwone paznokcie ze złotym wzorem to świetny pomysł na dopełnienie wyjściowej kreacji. To charakterystyczne połączenie kolorystyczne zarezerwowane jest szczególnie świątecznym stylizacjom paznokci. Pomysłowy projekt manicure z takim kontrastem ozdobi dłonie lepiej i efektowniej niż jakakolwiek biżuteria.

Czerwień znajdzie swoje miejsce w każdej sytuacji. Będzie pasować do wieczorowych sukienek, wygodnego casualowowego ubioru, letniego lub typowo zimowego outfitu. Czerwone paznokcie na weselu odnajdą się pośród bieli, goszcząc na dłoniach nie tylko panny młodej. Aby jeszcze bardziej wyeksponować klasyczny manicure, postaw na cyrkonie lub brokat.

