Najgorsze stylizacje tygodnia. Joanna Racewicz w gotyckim stylu

Kolejną wpadkę na gali 30-lecia telewizji Polsat zaliczyła Anna Ilczuk. Aktorka założyła bogatą w objętość mini, którą w całości pokrywały falbany z połyskującego materiału zakończone niebieską nitką. Choć forma jest ciekawa, to tkanina sprawiła, że efekt był po prostu kiczowaty . Ilczuk dobrała do tego buty na platformie i masywnym słupku.

Izabella Krzan znana jest raczej z nienagannego stylu. Co więc zatem robi na liście z najgorszymi stylizacjami tygodnia? Prezenterka ubrała się do studia "Pytanie na śniadanie" w sukienkę maxi w kolorze écru. Przepasała ją brązowym paskiem i dodała do tego zamszowe botki. Jednak zwiewna sukienka z cienkiego materiału wydaje się być raczej letnia i po prostu nie pasuje do zimowej aury. To nasze jedyne zastrzeżenie.