Płaszcz z futerkiem to ciepło w szykownym wydaniu. Noś go modnie na trzy sposoby

Minimalistyczne, basicowe okrycia wierzchnie nie są dla ciebie? To świetnie się składa, bo w świecie mody znajdziesz jedną szczególną propozycję, w której zadasz szyku bez względu na trendy. To płaszcz z futerkiem, który możesz nosić na kilka sposobów.

Modny płaszcz z futerkiem – twój nowy must have na chłodne dni

Można śmiało stwierdzić, że płaszcz z futerkiem to idealny wybór na każdą okazję. Możesz nosić go na co dzień, do pracy, a nawet na ważne wyjścia – zimowe wesela, spotkania biznesowe czy oficjalne przyjęcia, mając jednocześnie pewność, że gotowa stylizacja będzie nie tylko szykowna, ale także ciepła. Jeśli do tej pory nie dałaś mu szansy, to najwyższy czas to zmienić i zafundować sobie płaszcz zamszowy, skórzany albo puchowy z futerkiem.

Kolekcje modeli w sieciówkach i markach premium robią wrażenie. Dzięki temu z łatwością wybierzesz modny płaszcz damski z futerkiem dopasowany do swojego indywidualnego stylu.

Świetną inspiracją są okrycia wierzchnie noszone przez najpopularniejsze gwiazdy. Jeśli lubisz klasykę, to doskonałym wyborem jest ciepły i ponadczasowy model w wersji brązowej albo czarnej, który często możemy podpatrzyć u Kim Kardashian. Wolisz szaleć z kolorami? W takim razie rewelacyjnym pomysłem na wyróżnienie się z tłumu jest różowy zimowy płaszcz futerkowy prosto z szafy Katarzyny Cichopek.

Coś dla zmarzluchów, czyli płaszcz puchowy z futerkiem

Jeśli źle znosisz niskie temperatury, to jedynym słusznym wyborem na zimowe tygodnie jest ciepły płaszcz puchowy z futerkiem przy kapturze. To świetne połączenie wygody z odrobiną elegancji, które sprawdzi się w trakcie każdego sezonu i to zarówno w mieście, jak i podczas wypadu w góry. Uniwersalnym pomysłem jest postawienie na czarny płaszcz pikowany z futerkiem, który możesz nosić do dzianinowych sukienek i kozaków czy jeansów, oversize'owych golfów i workerów.

Płaszcz skórzany i zamszowy z futerkiem – elegancja na ważne wyjścia

Kobiety, które na co dzień stawiają na elegancję, z pewnością polubią się z płaszczem skórzanym albo zamszowym z futerkiem. Takie okrycie wierzchnie jest wręcz stworzone z myślą o wieczorowych stylizacjach – fantastycznie współgra z sukienkami i damskimi garniturami oraz szpilkami. Świetnym przykładem jest np. jasnobrązowy płaszcz z futerkiem, który pojawił się w zimowych outfitach Małgorzaty Kożuchowskiej.

Jeżeli zakup modelu wykonanego z naturalnego materiału jest zbyt dużym wydatkiem, to wybierz tańszy, jednak równie szykowny płaszcz z eko skóry z futerkiem z kolekcji ulubionej sieciówki.

W roli głównej: boho chic. Noś płaszcz z futerkiem w stylu hippie

Chcesz zafundować sobie płaszcz z futerkiem inspirowany modelem noszonym przez ulubioną gwiazdę? W takim razie warto podpatrzyć, co nosi Jessica Mercedes, która jest dobrze znana w świecie mody ze swojego ekstrawaganckiego stylu.

Jeśli uwielbiasz klimaty boho chic, to znakomitym wyborem jest wielokolorowy płaszcz z futerkiem na rękawach i kołnierzu ozdobiony motywami charakterystycznymi stylu hippie. Możesz nosić go zarówno w połączeniu z barwnymi ubraniami w młodzieżowym wydaniu, jak i wykorzystać go do przełamania pozornie basicowego looku z jeansami i dopasowanym longsleevem w roli głównej.

