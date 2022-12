Rajstopy z efektem push-up, w których pupa będzie wyglądać jak marzenie

Na pewno część z was nie cierpi rajstop. Szczególnie tych cienkich, cielistych, o grubości 20 DEN. Gwarantuję jednak, że ten model marki Gabriella pokochacie! Posiadają specjalną część majteczkową, która uciska brzuch i biodra oraz podnosi pośladki, dając efekt push up. Ten specjalny panel obejmuje także górną część ud, odejmując centymetrów w obwodzie. Do tego nieuciskająca guma dobrze leży w pasie, nie wpija się w skórę i nie uwidacznia boczków. Jeśli jeszcze wam mało zalet, wiedzcie, że rajstopy Gabriella są zmiękczone ekstraktem z aloesu, zapewniającym nawilżanie skóry i dającym uczucie komfortu.