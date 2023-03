Te proste sukienki można nosić na wiele sposobów. Są minimalistyczne, ale robią wrażenie

Prostota stylu, wbrew pozorom, daje duże pole popisu przy tworzeniu stylizacji, jest bardziej ponadczasowa i wyważona. Dzięki temu świetnie sprawdza się w wielu sytuacjach. Najlepszym potwierdzeniem tych słów są modne proste sukienki – klasyczne fasony bez zbędnych zdobień, które przykuwają uwagę i nie wychodzą z mody od lat. Jakie modele warto mieć w garderobie?

Jakie proste sukienki warto mieć w garderobie? Podpowiadamy

Poza klasykami na co dzień, dobrym wyborem będą też proste sukienki koktajlowe – idealne na wielkie wyjścia, czy efektowne, minimalistyczne modele o długości maxi. Oto cztery kroje, które zagoszczą w szafie na lata i będą doskonałą bazą stylizacji.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Wieniawa zachwyca się suknią ślubną Meghan: "Każdy się spodziewał odlotu, a tu kobieta z klasą!"

Koszulowe sukienki – proste, eleganckie rozwiązanie na wiele okazji

Proste eleganckie sukienki koszulowe mogą mieć bardziej lub mniej oficjalny charakter, długość mini, przed kolano lub do połowy łydki. W każdej wersji prezentują się szykownie i dodają klasy. Najpewniejszym wyborem będzie szmizjerka w ponadczasowym, uniwersalnym kolorze. Białą, beżową czy błękitną można nosić od świtu do zmierzchu, zmieniając jedynie buty i akcesoria.

Małe czarne – proste sukienki, które nie wychodzą z mody od lat

Coco Chanel, Audrey Hepburn, księżna Diana czy Sarah Jessica Parker – urok małej czarnej doceniły chyba wszystkie ikony stylu ostatnich dekad. Nie ma się co dziwić. Trudno o bardziej ponadczasową prostą sukienkę, która zdaje egzamin przy różnych okazjach: na wieczór, do biura, na randkę czy na co dzień.

Źródło zdjęć: © Getty Images | 2023 Jeremy Moeller "Mała czarna" to must have w garderobie

Na czerwony dywan tylko w ostatnich sezonach wybierały ją między innymi Magdalena Boczarska czy Julia Wieniawa.

Letnie proste sukienki: długie i do kolan. Klasyczne modele na ciepłe dni

Upalne dni to czas, w którym najlepiej sięgać po łatwe i szybkie, modowe rozwiązania. Idealnie sprawdzą się wtedy proste sukienki na lato do kolan lub do kostki, wykonane z przewiewnych, naturalnych tkanin. Postaw na krój z krótkim rękawkiem lub bez rękawów i dobry skład materiału. Komfort zapewnią: len, bawełna czy wiskoza, z której coraz częściej szyje się niezwykle kobiece sukienki na ramiączkach typu slip dress. Co do prostej sukienki tego typu będzie pasować najlepiej? Skórzane klapki i torebka koszyk – tyle wystarczy, by wyróżnić się stylem.

Eleganckie proste sukienki koktajlowe: na wesele i nie tylko

Proste sukienki na co dzień to zawsze dobry wybór, ale na klasykę i minimalizm warto postawić też przy poszukiwaniu kreacji na weselne przyjęcie. Wystarczy, że zamiast bogato zdobionego kroju z tiulem czy falbankami, wybierzesz oszczędny w formie fason, najlepiej w pięknym, neonowym lub pastelowym kolorze.

Gołębi błękit, pistacjowa zieleń, lila fiolet czy modny odcień różu to tylko niektóre z wielu opcji. Na tę ostatnią zdecydowała się Magda Mołek, która niezmiennie udowadnia, że prostota stylu obroni się zawsze.

Dodatkowe plusy? Długie proste sukienki czy eleganckie midi do połowy łydki zawsze wyglądają szlachetnie i z klasą, dobrze wpisują się w dress code i nie wychodzą z mody. Istnieje duża szansa, że taka kreacja nie będzie zakupem na jeden raz. Z powodzeniem wykorzystasz ją przy innych okazjach i bez zażenowania wyciągniesz ją z szafy za rok czy dwa, nawet jeśli twój styl będzie się zmieniał.

Autorka jest ekspertką serwisu Allani.pl

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl