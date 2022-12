Ten dodatek zmienił wszystko. Izabella Krzan pokazała, jak nosi się teraz garnitur

Garnitur Izabelli Krzan pewnie posłuży jej jeszcze przez długie lata. Neutralny odcień balansujący między kakao, a ciepłym tonem szarości - stanowi bezpieczny, ponadczasowy i naturalny kolor. Z jednej strony przyciąga do siebie swoim ciepłem i przytulnością, a z drugiej nie wybija się nachalnie na pierwszy plan.

Warto zwrócić uwagę także na sam fason ubrania. W dobie przeskalowanej formy, gwiazdy zaczynają z sentymentem wspominać dopasowane do sylwetki fasony . Mówiąc o dopasowanych, nie mamy na myśli kurczowo trzymających się ciała, ale wyglądających jak z działu haute couture – skrojonych na miarę prosto od krawca.

Izabella Krzan w kurtce za tysiąc złotych. To hitowy model na zimę, który możesz kupić dużo taniej

