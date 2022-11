Izabella Krzan w kurtce za tysiąc złotych. To hitowy model na zimę, który możesz kupić dużo taniej

Puchówki to kurtki do noszenia na okrągło – do dresów, jeansów, cygaretek, sportowych bluz, koszul i swetrów. Są niezwykle stylowe, a przy tym praktyczne i uniwersalne. Śmiało można nazwać je nieodłącznym elementem jesienno-zimowej garderoby. Nic więc dziwnego, że znalazły się w szafach polskich celebrytek, znanych ze swojego zamiłowania do mody.