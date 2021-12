Izabella Krzan płacze na wizji. Wszystko przez pytanie o rodzinę

- Teraz jako 26-latka przez rok byłam pod opieką, po prostu rozmawiałam z psychoterapeutą po to, by sobie pewne sprawy poukładać, ale nasi rodzice jeszcze nie mieli tej możliwości i były różnego rodzaju rzeczy, które były chyba w większości domów, szczególnie w Polsce, ale ponaprawialiśmy to trochę i jest lepiej (...), a to, co było kiedyś, co było może nie do końca super, zostawiamy w przeszłości - wyznała na na antenie stacji TVP.