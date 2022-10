W roli głównej: sukienka z frędzlami. Sprawdź, jak nosić ją modnie bez względu na obowiązujące trendy!

Polskie gwiazdy pokochały sukienki z frędzlami. Zainspiruj się ich wyborami

Jeśli uważnie śledzisz stylizacje polskich gwiazd, to z pewnością już wiesz, że sukienka z frędzlami regularnie pojawia się w ich lookach na ściankach, imprezach czy randkach. Chcesz zainspirować się ich kreacjami? To świetnie się składa, bo wybór jest ogromny!

Małgorzata Socha niedawno zaprezentowała się w satynowej sukience z frędzlami. Głęboki odcień granatu, połyskujący materiał, długość midi i bufiaste rękawy tworzą wspólnie elegancką kreację, obok której nie można przejść obojętnie. To rewelacyjny pomysł na stylizację na wesele, randkę lub oficjalne przyjęcie.

Do fanek sukienek z frędzlami należą także: Julia Wieniawa, Anna Popek, Natalia Siwiec, Marina Łuczenko-Szczęsna, Hanna Lis, Joanna Krupa, Natasza Urbańska i Doda.

Sukienka z frędzlami na festiwal? Zdecydowanie tak!

Sukienki z frędzlami co roku wracają jak bumerang w sezonie festiwalowym. Nic w tym dziwnego – są oryginalne, a poruszające się w trakcie szaleństw elementy ozdobne sprawiają, że wyglądasz jak prawdziwa gwiazda! Jeśli do tej pory nie wiedziałaś, co włożyć na siebie podczas zbliżającego się wydarzenia, to właśnie znalazłaś idealną stylizację.

Podczas sezonu festiwalowego najlepiej sprawdzi się sukienka z frędzlami ze zwiewnego, lekkiego materiału. Eksperymentuj dowolnie z długością – zarówno model mini, jak i maxi będzie wyglądać tak samo szałowo. A z czym łączyć taką kreację? Postaw na klimaty boho i dodaj do niej zamszowe kowbojki i jeansową kurtkę. Możesz również zdecydować się na ulubione trampki i skórzaną ramoneskę.

Ekstrawagancja i elegancja w jednym – sukienka z frędzlami na wesele

Jak najbardziej możesz wybierać sukienkę z frędzlami na wesele, zwłaszcza w sezonie wiosenno-letnim. Powód jest prosty – bogato zdobiona kreacja nie polubi się z rajstopami. O wiele lepiej wygląda w duecie z gołymi nogami. Aby jednak uniknąć modowej wpadki i nie ryzykować, że zostaniesz pomylona z panną młodą, wybierz czerwoną, granatową albo różową sukienkę z frędzlami o długości mini lub midi. Dodaj do niej szpilki lub sandały na obcasie i masz gotową stylizację, która zachwyci twojego partnera!

Frędzle w total looku? Nie bój się zaszaleć!

Total looki nie wychodzą z mody. Co powiesz na to, aby stworzyć właśnie taką stylizację z frędzlami w roli głównej? Wystarczy dodać do sukienki kurtkę z frędzlami, np. zamszową ramoneskę w klimatach boho, oraz torebkę i kowbojki z tymi samymi dodatkami. Możesz pójść o krok dalej i zafundować sobie także modne kolczyki ozdobione frędzlami. Odważna i ekstrawagancka stylizacja jest znakomitym pomysłem na każdą imprezę. Wybieraj ją na domówkę, do klubu, a nawet na zabawę karnawałową.

