Wygląd, o którym opowiemy więcej za chwilę, to jednak nie wszystko. Równie ważny jest materiał – naturalny, ciepły i jednocześnie przewiewny oraz miły w dotyku . Dzięki niemu noszenie nakrycia głowy będzie przyjemne i wygodne, a ty nie będziesz musiała się martwić o uczucie przegrzania czy nawet szybsze przetłuszczanie się włosów. Jeśli szukasz idealnego dodatku, który zostanie z tobą na lata, to zobacz te czapki damskie !

Codzienne outfity są naszymi ulubionymi. To właśnie w nich możesz dowolnie eksperymentować ze wzorami i kolorami, aby w pełni wyrazić swój indywidualny styl. Chcesz dodać do nich ciepłą czapkę damską? Klasycznym wyborem jest czarna beanie, jednak gwiazdy równie chętnie stawiają na kolorowe i oryginalne modele . Różowa czapka wełniana w stylu Pauliny Sykut? A może dodatek z dużym pomponem, który pojawił się w looku Ewy Chodakowskiej? Jedynym ograniczeniem jest twoja wyobraźnia!

W przypadku stylizacji do pracy wybieraj klasykę i elegancję. Do garniturów damskich, spódnic czy sukienek pasuje np. czarna, szara albo beżowa czapka smerfetka. Równie świetnie sprawdzi się klasyczny, dopasowany do głowy model w jednolitym kolorze, który będziesz mogła nosić nie tylko do biura, ale także na co dzień czy na zimowe wycieczki.