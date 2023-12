Wybieramy biżuterię na sylwestra. Te zasady sprawdzą się przy wielu innych okazjach

Biżuteria damska to kropka nad i w kobiecych stylizacjach. Odpowiednio dobrana potrafi podkreślić charakter ubioru i dodać mu klasy. Nie wiesz, jaką wybrać na sylwestra? Spieszymy z pomocą. Podpowiadamy, jak dopasować biżuterię do sylwestrowej kreacji.

Jaka biżuteria na sylwestra będzie najlepszym wyborem? Te zasady warto znać

Dobrze dobrana biżuteria damska to nieodłączny element naszych stylizacji. Obojętnie, z czym ją połączysz, w mgnieniu oka doda ci elegancji i odrobinę blasku. Chociaż na co dzień zdarza nam się o niej zapomnieć, są okazje, przy których staje się niezbędna. Sylwestrowa noc jest zdecydowanie jedną z nich.

Modna biżuteria na sylwestra to idealne dopełnienie kreacji. Odpowiednio dopasowana podkreśli charakter stroju i sprawi, że jeszcze lepiej wpisze się on w wieczorowy dress code. Zastanawiasz się, jak wybrać najlepszą? Choć sylwester to najlepszy moment na to, by zaszaleć z błyskiem, warto trzymać się kilku podstawowych zasad.

Im bardziej wymyślna i strojna kreacja, tym delikatniejsza powinna być dobrana do niej biżuteria damska. Są sukienki, które same w sobie robią ogromne wrażenie, a zbyt duża i ekstrawagancka biżuteria mogłaby tylko niepotrzebnie ująć im uroku. Pamiętajmy, że mniej znaczy więcej.

Kolczyki, naszyjnik czy bransoletki mogą podkreślić charakter twojej stylizacji. Jeśli ma być nowoczesna, wybierz coś prostego i minimalistycznego. Jeśli marzy ci się strój w stylu glamour, sięgnij po cyrkonie, kryształki lub diamenty. Z kolei perły będą najlepszym wyborem, jeśli chcesz uzyskać klasyczny ubiór z nutą retro.

Biżuteria na sylwestra powinna też dobrze współgrać z kolorem i krojem wybranej przez ciebie kreacji. Jaką wybrać do małej czarnej sukienki, a jaką do czerwonej? Sprawdź poniższe propozycje.

Biżuteria do czarnej sukienki – na sylwestra możesz wybrać właśnie taką

Idealna biżuteria do małej czarnej sukienki? Nie będzie przesadą przyznać, że każda. Klasyczna sukienka w czerni to dobra baza sylwestrowej stylizacji. Jej prostota sprawia, że dobrze komponuje się z niemal każdą biżuterią, zarówno tą bardzo efektowną, jak i dyskretną i delikatną. Sznur pereł nada jej charakter retro, a złoty łańcuszek na szyi – pazura. Do długiej czarnej sukienki na sylwestra idealnie pasować będą z kolei wiszące kolczyki, które podkreślą jej wieczorowy sznyt. Na takie połączenie lubi stawiać Julia Wieniawa i zawsze wygląda w nim niezwykle elegancko.

Jaka biżuteria pasuje do sukienki z cekinami? Sprawdź

Jedną z najchętniej wybieranych kreacji sylwestrowych jest z pewnością sukienka z cekinami. Jaka biżuteria damska pasuje do niej najlepiej? Zacznijmy od tego, że błyszcząca sukienka sama w sobie będzie szalenie efektowna, dlatego w jej przypadku możemy zrezygnować z błyskotek. Jeśli jednak chcesz dopełnić stylizację, dobierz złotą biżuterię do złotej sukienki, a tą w chłodnej tonacji kolorystycznej do kreacji w tonach srebra. Przykładem może być stylizacja Klaudii El Dursi ze srebrną sukienką i długimi kolczykami z kryształkami. Wygląda zjawiskowo.

Czerwona sukienka na sylwestra? Taka biżuteria damska podkreśli jej urok

Wybierasz czerwoną sukienkę na sylwestra? Biżuteria sprawi, że będzie wyglądać jeszcze bardziej elegancko. Jej dobór zależy od odcienia kreacji. Do sukienki w klasycznej, szkarłatnej czerwieni dobierz złote kolczyki lub łańcuszek. Modele w odcieniu bordo z kolei lubią towarzystwo srebrnej biżuterii, np. długich kolczyków.

