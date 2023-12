Pokazała strój na wieczór. Wystroiła się w "powycinaną" sukienkę

Moda na wycięcia skradła serce Julii Wieniawy

To nie pierwszy raz, kiedy Julia Wieniawa włożyła czarną sukienkę z wycięciami. Na piątych urodzinach magazynu "Vogue Polska" gwiazda zaprezentowała się w długiej sukni bez rękawów, za to z poziomymi rozcięciami na wysokości dekoltu i brzucha. Czarny total look uzupełniła oversizową marynarką i po raz kolejny udowodniła, że pretenduje do miana ikony mody młodego pokolenia.