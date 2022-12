Wystąpiła w telewizji w czerwonej sukience. Idealny wybór na święta

Katarzyna Cichopek przyszła na nagrania do specjalnego odcinka świątecznego programu "Jaka to melodia?". Jak wyglądała? Prezenterka postawiła na intensywną czerwień i to była dobra decyzja.

Polki uwielbiają styl Katarzyny Cichopek głównie dlatego, że jest bardzo przystępny i mogą czerpać z niego garściami, jeśli chodzi o inspirację przy komponowaniu własnych outfitów. Prowadząca "Pytania na śniadanie", jak każda z nas, nosi zimą grube swetry i ciepłe puchówki. Czasami lubi wskoczyć w elegancką sukienkę, szczególnie w okresie świątecznym. Widać także, że śledzi trendy, ale ogrywa je w przystępny sposób. Nic dziwnego, że jej instagramowy profil, który zawiera przede wszystkim zdjęcia stylizacji, obserwuje ponad pół miliona osób.

Katarzyna Cichopek pojawiła się w studiu "Jaka to melodia?"

Katarzyna Cichopek jest bardzo zapracowana. Na co dzień jej grafik wypełniają przede wszystkim poranki w "Pytaniu na śniadanie", a potem nagrania serialu "M jak miłość". Jednak prezenterka i aktorka bardzo często angażuje się także w inne projekty Telewizji Polskiej. W nowym roku będzie można ją zobaczyć w roli prowadzącej w drugiej edycji programu "You Can Dance. Nowa Generacja". Jednak tymczasem wzięła udział w nagraniach do świątecznego odcinka muzycznego teleturnieju "Jaka to melodia?". Jak wypadła?

Katarzyna Cichopek postawiła na czerwoną sukienkę z dzianiny

Katarzyna Cichopek w "Jaka to melodia?" zaprezentowała się w czerwonej sukience z prążkowanej dzianiny, która sięgała niemal do kostek. Taka kreacja, ze względu na materiał, nie jest szczytem elegancji. Jej zadaniem jest przede wszystkim zapewniać ciepło i wygodę. Jednak intensywnie czerwony kolor doskonale wpisuje się w świąteczny klimat i właśnie o to chodziło. Taką sukienkę można śmiało założyć przy wigilijnym stole, jeśli nie jest się zwolenniczką bardzo eleganckich fasonów, które często krępują ruchy. Ten model jest na tyle prosty, że wręcz pożądane będzie dobranie do niego błyszczącej biżuterii.

