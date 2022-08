Szukasz niepowtarzalnej sukienki na wesele? Te eleganckie fasony będą najlepszym wyborem

Jaką sukienkę na wesele wybrać? Podpowiadamy, jakie kreacje sprawdzą się najlepiej

Zastanawiasz się, jak się ubrać na wesele jako druhna czy gość? Najważniejsza zasada, jaka obowiązuje w kwestii weselnej stylizacji, to: nie przyćmić panny młodej. Istnieje jeszcze kilka aspektów, które warto mieć na względzie, wybierając sukienkę na wesele. Powinna ona przede wszystkim wpisywać się w elegancki dress code uroczystości. O czym warto pamiętać? Podpowiadamy, jaka powinna być idealna sukienka na wesele.

Wygodna – na ślubie i weselu spędzisz co najmniej kilka godzin, dlatego zadbaj o to, by fason sukienki nie krępował twoich ruchów i zapewnił ci totalną swobodę.

– na ślubie i weselu spędzisz co najmniej kilka godzin, dlatego zadbaj o to, by fason sukienki nie krępował twoich ruchów i zapewnił ci totalną swobodę. Dobrej jakości – podkreślisz w ten sposób doniosły charakter uroczystości, a lepsze materiały to gwarancja komfortu.

– podkreślisz w ten sposób doniosły charakter uroczystości, a lepsze materiały to gwarancja komfortu. Stylowa – nie chodzi tylko o to, żeby sukienka na wesele koniecznie była zgodna z aktualnymi trendami, ale w dobrym tonie będzie taka o wyjściowym, eleganckim charakterze, który pasuje do wyjątkowej okazji.

– nie chodzi tylko o to, żeby sukienka na wesele koniecznie była zgodna z aktualnymi trendami, ale w dobrym tonie będzie taka o wyjściowym, eleganckim charakterze, który pasuje do wyjątkowej okazji. Pasująca do twojego stylu – elegancja nie musi oznaczać kreacji, w której czują się bardziej "przebrana" niż "ubrana": na szczęście wśród mnóstwa propozycji weselnych sukienek w wielu sklepach bez trudu znajdziesz tę odpowiednią dla siebie.

Jeśli chodzi o kolor, wciąż jedna z reguł weselnego dress code’u głosi, że sukienki, jakie wkładamy na tę uroczystość, nie powinny być ani białe (to barwa zarezerwowana dla panny młodej), ani czarne (takie mają zbyt ponury charakter, a niektórzy twierdzą nawet, że… przynoszą pecha). Czy tej zasady należy przestrzegać? Na pewno jest to mile widziane, jednak wszystko zależy od ciebie, charakteru przyjęcia i od tego, co na ten temat sądzi sama młoda para. Warto spytać nowożeńców, czy wybranie się na wesele w czarnej bądź białej kreacji będzie w ich ocenie modowym faux pas. Jeśli sama zdecydujesz, że chcesz pokazać się na weselu w czarnej sukience, dobierz do niej rozświetlające całą stylizację dodatki, na przykład kolorową torebkę czy duży naszyjnik.

Zastanawiasz się, jaki fason kreacji sprawi, że będziesz wyglądać wyjątkowo podczas tej uroczystości? Nie wiesz, czy lepsza będzie krótka, czy długa sukienka na wesele? Czytaj dalej, a sprawdzisz, jakie fasony sukienek na wesele zawsze są odpowiednie, niezależnie od tego, gdzie odbywa się przyjęcie. Z tymi modelami nie zaliczysz ani modowej, ani obyczajowej wtopy.

Długie sukienki na wesele – kreacje maxi, w których poczujesz się wyjątkowo

Według zasad ślubnego savoir vivre’u sukienki na wesele powinny mieć koktajlowy charakter. Wybierając więc długą sukienkę na wesele, zadbaj o to, by była ona elegancka i odpowiednio uzupełniona dodatkami. Zbyt swobodna, zestawiona na przykład z klapkami japonkami, może kojarzyć się z wakacyjnym stylem. Jeśli chcesz uniknąć takiego efektu, wybierz model w duchu glamour, na grubych ramiączkach, z kopertowym dekoltem i subtelnymi plisami albo z hiszpańską górą i widowiskową falbaną. Strzałem w dziesiątkę będą weselne sukienki maxi w pastelowych kolorach, uszyte z eleganckiego szyfonu.

Jeśli uroczystość odbywa się pod gołym niebem, możesz wpisać się w klimat wesela, wybierając długą sukienkę boho w kwiaty, która w zestawieniu z sandałkami na słupku zyska elegancki charakter.

Proste sukienki midi na wesele, które sprawdzą się na niejedną okazję

Szukasz prostej i klasycznej sukienki na wesele? Idealnym rozwiązaniem dla ciebie będzie slip dress, którą włożysz nie tylko na tę uroczystość, ale również na firmowy bankiet czy na randkę. Satynowa kreacja o kroju halki urzeka swoją prostotą i sama w sobie ma sporo klasy, ale jeśli chcesz dodać jej bardziej wyjściowego charakteru, możesz dodatkowo uzupełnić weselną stylizację zjawiskową biżuterią. W kwestii kolorów masz ogromne pole do popisu – tak samo dobrym pomysłem będzie pastelowa, jak i czerwona sukienka na wesele o kroju slip. Unikaj zbyt bieliźnianych modeli, na przykład uszytych z transparentnych koronek czy w cielistych odcieniach.

Slip dress to też dobre rozwiązanie, jeśli szukasz sukienki na wesele dla mamy, również tej noszącej rozmiary XL. Zdecyduj się na kreację o kroju trapezowym. Nieco szerszy dół pozwoli subtelnie zatuszować ewentualne mankamenty sylwetki, a przede wszystkim poczuć się maksymalnie stylowo i wygodnie. Jeśli chcesz podkręcić swój weselny look, rozważ wybór sukienki na wesele w bardziej wyrazistym kolorze.

Romantyczne sukienki na wesele w dziewczęcym wydaniu

Jeśli chodzi o niepowtarzalne sukienki na wesele, jedną z ciekawszych opcji jest krótki, luźny model z ozdobnymi falbanami i bufiastymi rękawami. Możesz postawić na wersję mini (sięgającą jednak co najmniej połowy uda), midi lub maxi, w hippisowskim stylu. W trendy od lat wpisują się weselne sukienki w kwieciste wzory lub grochy, ale równie dobrym wyborem będzie gładki model w pastelowych odcieniach. Ta zwiewna sukienka na wesele z falbanami zagwarantuje ci maksymalny komfort nawet podczas uroczystości w upalny dzień!

Eleganckie ołówkowe sukienki na wesele – kreacje dla kobiet w każdym wieku

Sukienki ołówkowe to jeden z najpopularniejszych fasonów na wesele. Ten klasyczny model gwarantuje, że będziesz wyglądać elegancko, schludnie i odpowiednio do okazji. Dopasowany fason świetnie się sprawdza w przypadku każdego typu sylwetki – ale jeśli sen z powiek ściąga ci myśl o wystającym brzuszku, wybierz fason kopertowy lub weselną sukienkę o kroju ołówka, ale nieco luźniejszą w talii. Do wyboru masz sukienki na wesele typu etui z zabudowanym dekoltem, z subtelnym wycięciem w kształcie litery "V", na ramiączkach i z krótkim rękawem, gładkie i z delikatnymi zdobieniami. Możesz mieć pewność, że w takiej kreacji zachowasz klasę i wyróżnisz się na tle innych gości na weselu.

Szykowne sukienki na wesele dla kobiet plus size

Wybór sukienek plus size na wesele wcale nie jest trudny. Wśród mnóstwa propozycji, jakie znajdziesz w sklepach premium i sieciówkach, na szczególną uwagę zasługują rozkloszowane kreacje odcinane pod biustem. Poczujesz się w nich swobodnie, zwiewnie i stylowo. Świetnie sprawdzą się zarówno modele w odcieniach wyrazistej czerwieni, błękitu czy butelkowej zieleni, jak i wzorzyste np. w kwiaty. Jeśli chcesz wyglądać zjawiskowo, postaw na weselną sukienkę plus size o trapezowym kroju, z marszczeniami w okolicach talii – zachwyci niejedną minimalistkę!

