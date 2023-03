Top sportowy to najwygodniejsza opcja na siłownię, do biegania, na fitness, ale też do noszenia na co dzień. Na co zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniego? Z czym go łączyć, by wyglądać świetnie? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Jaki powinien być dobry top sportowy? Podpowiadamy

Ubrania sportowe już dawno zadomowiły się w naszych szafach. Uwielbiamy je za komfort noszenia i fakt, że świetnie sprawdzają się nie tylko w trakcie treningu. Bluzy, dresy czy legginsy coraz częściej ubieramy na siłownię, zajęcia z jogi czy do biegania, ale również na co dzień.

W miejskich, sportowych stylizacjach wykorzystamy też modny top sportowy, który z powodzeniem zastąpi t-shirt czy koszulkę bez rękawów. Może być biały, czarny albo w neonowym kolorze, zdobiony logotypem ulubionej marki czy graficznym deseniem. Zanim jednak zdecydujemy się na kolor i wzór, warto zwrócić uwagę na krój i detale.

Jaki stanik sportowy wybrać?

Jaki powinien być dobry top sportowy? Przede wszystkim maksymalnie wygodny. Za komfort odpowiada w głównej mierze materiał. Najlepiej, jeśli jest elastyczny i dopasowuje się do sylwetki. Duże znaczenie ma też właściwy dobór rozmiaru. Top sportowy powinien dobrze leżeć pod biustem – ten wymiar warto sprawdzić przy zakupie, ale też na biuście. Jeśli wybieramy model na ramiączkach, dobrze jeśli są one regulowane. Poziom komfortu mogą zwiększyć też płaskie szwy, które coraz częściej są standardem marek sportowych.

Jaki top sportowy na siłownię, a jaki na co dzień? Pomagamy w wyborze

Wybór dobrego topu sportowego zależy też od tego, do czego ma nam służyć. Pod tym pojęciem często kryje się biustonosz do ćwiczeń – top na ramiączkach odpowiedni na siłownię, do biegania czy na fitness. Ten, szczególnie dla kobiet z większym biustem lub przeznaczony do wykonywania dynamicznych ćwiczeń, powinien ściśle przylegać do ciała i stabilnie podtrzymywać biust. Zwróć uwagę na modele z profilowanymi miseczkami, regulowanymi ramiączkami i szerszym pasem pod biustem.

Na zdecydowanie bardziej swobodny krój możemy zdecydować się, gdy wybieramy top sportowy damski na co dzień. W miejskie stylizacje rewelacyjnie wpisze się nie tylko ten na ramiączkach. Ciekawym rozwiązaniem będzie top sportowy z długim rękawem czy krótki t-shirt.

Czy pod top sportowy zakłada się stanik? Sprawdź

Zastanawiasz się, czy pod top sportowy zakłada się stanik? Jeśli chodzi o biustonosz do ćwiczeń, to nie. Odpowiednio dobrany stanik treningowy ma pełnić funkcję wygodnej, sportowej bielizny, dlatego nie ma konieczności zakładania pod niego biustonosza. Jeśli jednak chcesz założyć crop top sportowy na co dzień i nie czujesz się do końca komfortowo, nosząc go na gołe ciało, wybierz gładki, dobrze dopasowany stanik, który nie będzie się odznaczał pod ubraniem.

Jak nosić top sportowy? Stylizacje na co dzień i nie tylko

Damski top sportowy zda egzamin nie tylko w trakcie treningu. Może okazać się również dobrą bazą stylizacji na co dzień. W drodze na siłownię noś go do legginsów, sportowych butów i oversize’owej bluzy. Biały top sportowy stworzy zgraną całość ze spodniami dresowymi, sneakersami i luźną koszulą. Latem świetnie sprawdzą się z kolei neonowe krótkie topy, które z powodzeniem zastąpią bluzkę czy górę od kostiumu kąpielowego. Możesz nosić je jak Julia Wieniawa – ze zwiewnym kimonem i spodniami palazzo.

